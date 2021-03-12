6吋晶圓代工廠茂矽(2342)去年每股淨利1.42元，較前年轉盈；今年前2月營收2.62億元，年增0.73%；第一季晶圓代工淡季不淡且公司持續漲價，有利本業持續獲利。

茂矽2020年營收18.46億元，年增約36%；受惠晶圓代工業景氣熱絡，毛利率22.68%，年增14.8個百分點；代表本業之營業淨利2.18億元，比前年轉好；稅後純益約2.2億元，同步較2019年轉盈，每股純益1.42元。

茂矽去年第三季本業及業外同步轉好；單季稅後純益3.11億元，每股純益2元，中止連6季虧損，並寫單季EPS新高，去年第四季也延續獲利表現。

受惠漲價效應，去年第四季毛利率續揚；單季營收4.44元，季減9.39%；毛利率19.12%，季增6.53個百分點；稅後純益1.57億元，季減49.35%，較2019年同期轉盈，每股純益約1.01元。

茂矽受惠IC與MOSFET代工訂單需求暢旺，且8吋產能供不應求，帶動部分馬達驅動IC產品，轉以6吋晶圓代工生產，推升茂矽接單滿載，成功漲價。去年第四季6吋晶圓代工新訂單價格調漲5%至10%，今年第一季可望續漲5%至10%，累計漲幅達1至2成。

(時報資訊)