陳右育跨出舒適圈，從零開始學服裝設計，取得丙級、乙級縫紉證照後，開設工作室發展。（記者蔡雯如攝）

新北市樹林火車站四德街29號有間漆滿馬卡龍色牆面的工作室，窗戶外寫著「毛利偵探事務所」，讓人彷彿置身名偵探柯南的世界中，這裡是Cosplay（角色扮演）界聞名遐邇的服裝製作工作室。工作室老闆陳右育跨出舒適圈，借助新北市職訓中心資源，取得女裝丙級、乙級雙證照，開設工作室，製作手作服裝、杯套、婚禮小物等產品，逐漸在Cosplay界中打響名聲，成為女裝縫紉的翹楚。

36歲的陳右育畢業於文化會計系，親友原本以為她會從事會計師等商科職業，但她卻毅然決然投入自己喜歡的Cosplay領域；「每周6天參加職訓，受訓1個半月後再去考證照。」陳右育表示，畢業後3年多曾投入其他行業，但仍捨棄不了對服裝設計的熱情，便上網搜尋參加新北市職訓中心開辦的女裝縫紉師培訓班，受訓近300個小時，最終取得女裝縫紉士雙證照認證。

陳右育取得證照後，開始與朋友著手整理「Cheery手作」工作室，將內部空間打造成Cosplay拍攝棚，有花園、酒吧等場景，並運用社群平台行銷，使工作室成為Cos圈爭相前往留影的聖地，陳右育近年也投入設計BJD(Ball-Jointed Doll，球形關節人偶)玩偶服裝，並與朋友開發杯套、布包、髮圈等，擴展產品領域，成為Cos圈知名的女裝縫紉師。

「以前學什麼沒關係，都可來職訓中心發展第2專長！」新北市勞工局長陳瑞嘉表示，職訓中心有開設工業、商業、資訊、照服等多元課程，失業、待業的民眾都可以來參加，失業參訓學員僅須負擔20％訓練費用，其他民眾也可來參與發展第2專長，成為斜槓青年。

(中時 )