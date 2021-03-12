台北福華大飯店為鎖定國旅市場及小資家庭客群的城市旅遊商機，即日起至2021／5／31推出「2021 Taiwan Museum Pass 愛台灣博物館住房專案」，只要於台北福華大飯店官網預訂，即贈史上最超值的出遊神卡「愛臺灣博物館卡」，由「國立故宮博物院」所推出的全台唯一博物館暢遊卡！集合全台灣近50間人氣博物館，一整年讓你全台博物館盡情趴趴走！免費暢遊全台19大核心博物館園區。

不論是國外旅客來台必訪的故宮北院、或是IG最夯熱點故宮南院、還有台中人氣最旺科博館、台南必訪奇美博物館、高雄最佳親子景點科工館等19大博物館園區，只要「愛臺灣博物館卡」一卡在手，都能不限次數、免費暢遊！另外，再送「北北基好玩卡-交通暢遊一日券」讓您無限次數搭乘台北捷運、公車與5條台灣好行景點接駁旅遊服務路線，輕鬆到達各個熱門景點，將北北基20個精選景點一次網羅，出門玩樂趁現在。

此外，餐飲優惠則祭出「號召福華好鄰居！平日一起吃早餐」優惠活動（即日起至4月30日），凡設籍大安區、信義區及中山區的居民及公司行號成員，只要出示身分證件或公司名片，即享彩虹座／麗香苑平日早餐499元優惠價，亦可選擇彩虹座自助午晚餐好鄰居專屬優惠每人只要800元。

江南春江浙餐廳端上鎮店之寶「掛爐櫻桃鴨」四人分享餐3,288元、七人分享餐 5,288元及十人分享餐7,288元，包括招牌拼盤櫻桃鴨饗宴(片皮烤鴨Q餅＋片皮烤鴨滋飯糕)、鴨肉三擇一(炒銀芽／鴨鬆／海鮮粥)、鴨架五擇一(椒鹽／醬爆／酸菜／白菜豆腐／酸菜剁椒)及海大蝦砂鍋粉條等招牌江浙菜，趕快三五好友約起來，道道美味讓您吃的回味。

(中時 )