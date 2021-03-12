隨著時代的改變，越來越多人選擇晚婚，但對於長輩而言，總會希望孩子能早點成家，擔心他們遲遲不結婚會沒有保障，或未遇到心儀對象，老了恐會孤單一人，沒有人照顧，不過晚婚不代表不好，有些人可能經過人生歷練後，終於遇到心靈伴侶，《靈匣網》近日就分享5個晚婚很幸福的生肖男女。

1.生肖兔女

屬兔的女生心思細膩，對人非常體貼，雖容易與異性擦出火花，但在選擇結婚對象時，她們仍保有自己的堅持與原則，對於未來情感和婚姻充滿幻想，年輕時感情方面並不順利，但她們從未想放棄，堅持自己的擇偶標準尋找另一半，不願意將就，在感情方面寧缺毋濫，若沒遇到適合的對象，她們寧願單身，不過最終都能等到對的人。

2.生肖雞男

屬雞的男生個性外向，無論遇到多大的困境，都會調整好心態去面對，也成為他們的個人魅力，異性緣也相當不錯，但在感情中，他們非常挑剔，假若未達到自我要求的標準，他們不會輕易給另一半承諾，再加上屬雞男自身要求太高，年輕氣盛又過於自我，成為遲遲不結婚的原因，但隨著年齡的增長，他們也逐漸成熟穩重，晚婚後的生活也非常幸福美滿。

3.生肖猴女

屬猴的女生幽默又聰明，且富有女性魅力，總是能吸引眾人目光，異性緣特別好，但她們從不亂交異性朋友，感情方面非常謹慎，唯有在深思熟慮後，認為對方值得託付，他們才會答應交往，也因為想在婚前考驗另外一半，導致她們遲遲不願意結婚，雖然家人都很著急且不停催婚，但她們絕不妥協，而自身條件佳的屬猴女，往往都能挑到最滿意的對象。

4.生肖牛男

屬牛的男性沉默寡言，不善於與人互動，但他們事業心強，年輕時希望打好經濟基礎，讓未來的伴侶能擁有更好的生活，因此將大部分時間都花在工作上，但也因忙於事業，導致他們未能找到對象，有女友的人甚至拖延了結婚時間。金牛男堅信婚姻是神聖的，一定要在做好萬全準備的狀況下才會結婚，晚婚後結局也是非常美好。

5.生肖龍女

屬龍的女生獨立自主，個性較強勢但不霸道，只要認定的事情，她們就會堅持到底，絕不會輕易妥協，在感情中也屬於謹慎認真的類型，眼光也非常高，平庸男子根本難以入她們的眼，且她們的事業心也很強，年輕時多將心思放於事業上，也因此疏忽感情，假若沒遇到對的人，她們打死也不會結婚，導致屬龍女容易晚婚，不過一旦遇到心儀對象，她們反而會二話不說閃婚，而生肖龍女非常會看人，晚婚後結果也非常幸福。

(中時新聞網)