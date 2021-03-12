檢調偵辦「誠創科技」炒股案，將誠創董事長兼總經理馬永玲約談到案後，馬否認有炒股行為，辯稱股票交易都是目前滯留大陸的許國樑負責，不過，檢方對馬的說法存疑，偵訊後諭令以400萬元交保，並限制出境、出海，同時，將持續傳喚許國樑，如果傳拘無著，則將發布通緝。

至於提供炒股人頭戶的鄭國良、出資5000多萬元供許國樑及鄭國良操盤的正泰旅行社負責人洪清陽等人，在檢調出示相關交易事證，承認有買股的行為，不過辯稱是單純投資，沒有炒作誠創股價。檢察官訊後諭令分別以10萬到30萬元交保。

據了解，檢調懷疑洪清陽的資金可能與馬永玲有關，將深入釐清2人間的金流，同時，也將與金管會持續勾稽炒股人頭帳戶間的資金往來，追查馬、許等人的涉案程度。

金管會查出，股市炒手許國樑與提供人頭大戶鄭國良，自2016年3、4月到2017年間，利用2014年就被打入全額交割股的誠創公司準備辦理現金增資發行新股及發行可轉換公司債方式向市場募集資金的機會，以19個人所有的31個證券帳戶炒作拉抬誠創公司股價，使誠創公司股價由每股約12元上漲至最高價為每股約24元。

2017年間，誠創公司、大華資產公司負責人馬永玲，指示誠創公司稽核主管，將大華資產公司等持有的誠創公司股票大量賣出，共約5000多張趁高價套利，股票交易相對人明顯集中在許國樑等人證券帳戶，共計超過3000張，涉有操縱股價罪嫌。

(中時 )