比起距離，有時候文化、習慣的差異，是談一段感情或婚姻中，極需溝通的難題，以提神飲料廣告「蠻牛」走紅的女星蔡湘宜，就曾遇見某對新人要進場前，新娘遲遲沒來，一問才知喝洋墨水的她無法接受台灣這邊一個傳統習俗，氣到在梳化間狂摔東西，甚至不理老公安撫，怒吼：「結婚幹什麼？不結了啦！」。

蔡湘宜上《新聞挖挖哇》節目，分享一則婚禮當天差點毀婚的危急事件，當時她擔任婚禮主持人，進場時間到了但新娘卻一直沒就定位，眾人也神色慌亂，一問之下才知道男方家的要求讓女生不能接受，僵持不下。

原來這名女生從小在西方國家念書，個性自然很洋派，是回到台灣工作後認識了新郎，而新郎家是台灣望族，長輩健在，連阿祖都還在世，婚禮當天，夫家的姑姑嬸嬸等親友們突然跑去新娘休息室，表示他們稍早沒走迎娶儀式，拜祖先、拜見長輩等禮俗都沒做，要新人等等不要只是敬酒就算了，「妳要在現場跟阿祖下跪磕頭」。

新娘一聽直接暴怒：「什麼時代了？還來這一套？」，覺得婚禮大家開心敬酒即可，西式婚禮也根本沒這麼多禮俗，且如今才來要求這一堆，「以後嫁到你們家，我怎麼過日子？」，新娘完全不願意接受，連新郎來說也沒用，最後只能讓賓客先用餐，然後找了新娘的熟人來安撫，直到她氣消才願意現身，結束一場鬧劇。

(中時新聞網)