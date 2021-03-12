幼教業低薪成常態，讓許多老師心灰意冷。不過，一名幼教老師在臉書發文分享，在網上瀏覽到高薪的幼兒園徵才資訊，抱著懷疑的態度去面試，老闆竟直接公開薪資單表示沒再騙人，而發薪日當天她看見薪水是43461元時，也忍不住看傻了直呼，沒想過可以領這麼多，引發網友熱議，這薪水很可以，比有20年經歷的老師領的還多。

一名台南女網友昨在臉書社團《靠北幼稚園》發文表示，之前待過許多幼兒園所，被壓榨虛度了許多光陰，還差點讓她對幼教業絕望，後來換工作的時候，在網站上瀏覽到一個高薪的幼兒園徵才簡介，讓她心生疑惑，也不太相信幼兒園會給出這麼高的薪水。

該名網友指出，面試當天主管開場就拿出全校薪資轉帳的清冊說，遇過太多幼保系的同學抱怨「面試提的薪資跟實際領的不同」，所以直接公開薪轉單給大家，雖然她內心吐槽說「要修改圖片誰不會」，但思考過後決定抱著薪資不會差太多的決心入職。

幼教老師月領43K，超狂薪資明細曝光，引起網友討論。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

該網友透露，結果發薪日當天看到薪水讓她整個傻住，因為她從沒想過自己工作可以領到這麼多錢。從原PO分享的明細中可見，她的本薪2萬9000元，加上全勤獎金1000元、零流失獎金1000元、帶班津貼7000元、值班津貼1037元以及專業獎勵2600元等津貼，再扣掉勞健保等費用，總共實領4萬3461元。

該網友表示，過去對孩子的愛常在看到薪資單的瞬間就被澆熄，而這次領到薪水是她第一次在幼教感到有希望，雖然學校對於老師的教學要求不低，但她在開始工作以後也學到很多東西，非常有成就感，而主管也都很好，因此，這也是她第一次會大方告訴朋友說「我幼教老師，我驕傲」。

幼教老師月領43K，超狂薪資明細曝光，網驚喊「薪水贏過20年資深老師」。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

貼文引起網友討論，「這是我看過最好的薪水耶」、「之前待過的園所，領到手都只有這個數的6折」、「訝異台南竟然會有這樣的高薪的園所，南部有3萬以上都算佛心了」、「這薪水真的超可以！之前待過的園所，就算是資深20年的老師，薪水也不到三萬，導致園所一直在缺老師」、「好高的薪資啊！還缺同事嗎？」

另也有網友看完之後表示，老師的薪水這麼高，幼兒園的收費應該不低，不過誰工作不是為了餬口呢？好的薪水才能留住好的老師，照顧好國家的幼苗們。

(中時新聞網)