AZ疫苗陸續出現接種者嚴重血栓案例，北歐3國已宣布暫停施打，今（12）日更傳出泰國也喊卡，AZ疫苗接種的安全性問題，再度引起國內高度重視。台大醫院前感染科醫師林氏璧認為， 與其擔心歐美施打的血栓個案，韓國的狀況更值得關注，因為台灣將開打的疫苗來自韓國生產，又同屬亞洲人種，而至目前為止韓國未出現此嚴重不良反應個案。

對於歐洲多個國家暫停施打AZ疫苗，AZ發言人表示，迄今已施打超過一千萬人（多半都是在英國），安全性資料分析沒有發現在任何年齡，性別有增加肺部或靜脈血栓的機率。

由於我國採購AZ疫苗數量超過千萬劑，民眾對AZ疫苗的安全性感到憂心。衛福部長陳時中今早被問到北歐3國暫停施打的看法，他回應說，國內仍會按照既定規畫施打。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」粉專發文指出，中央疫情指揮中心專家小組諮詢李秉穎一再強調，一個疾病是不是由疫苗引起要看對照研究，觀察他和原本發生的比例有沒有增加。丹麥目前僅施打142000人（約佔人口的2%），希望丹麥能早日釐清這件事。

林氏璧提到，許多報告指出得了新冠病毒產生血栓的機率會增高。雖然不知確實比例，但對疫情嚴重的歐美來說，就算AZ疫苗可能增加血栓比例，但權衡利弊之後，應該還是值得施打疫苗的。

林氏璧建議大家可以關注韓國的施打狀況，因為韓國打的是韓國廠的AZ疫苗，就是我們進的這一批AZ，又是亞洲人種，應該可以獲得更有參考性的安全性資料。根據疫情指揮中心公布的數據，截至3月10日止，韓國已經注射了43萬劑AZ疫苗，目前沒有看到關於血栓的報告。

(中時新聞網)