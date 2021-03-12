唐湘龍親揭涉肇逃內幕 出庭和解包5萬紅包遭男大生婉拒

資深媒體人唐湘龍今年1月開車行經北市天母橋時，擦撞到郭姓外送員的機車，事後驅車離去遭控肇事逃逸，唐湘龍12日前往士林地檢署出庭，最後與郭達成和解，唐另包了5萬元要給對方做精神撫慰金，不過郭男最後婉言謝絕，和氣收場。

唐湘龍遭郭男報案指控，1月17日晚間8時左右，郭騎機車行經天母橋時，1部轎車從天母西路62巷迴轉上橋，結果撞上他的機車，郭因而倒地受傷，對方駕駛並未下車查看，反而繼續前行。

郭後來負傷起身，騎上機車追向對方，在數10公尺攔到該車，對方表示「先記下我車牌！」隨後開車離去，郭無奈只好前往警局報案，警方後依肇事逃逸將全案移送士林地檢署。

唐湘龍12日上午10時45分前往士檢開庭，庭訊結束後接受媒體訪問，表示當天有下雨，他開車時沒有聽到碰撞聲，但郭攔下他時，他有問郭「你有沒有受傷？」、「要不要叫救護車？」及「要不要報警？」而郭也證實唐有問過這些話。

庭訊時檢察官問郭若唐有問這些話，應不構成肇逃，反問郭為何提告，郭當時表示這是外送公司的標準程序，一有車禍就要報警，最後檢察官建議兩人可以和解。

唐湘龍也強調，他沒有說「記我車牌」然後離去，而是因為自己是公眾人物，加上沒處理過車禍，所以未將電話留給對方，但當天他是看著郭騎車離開現場，並未先行離去。

唐湘龍也出示1月17日當天，他在「五花馬」餐廳消費的發票，表示這家餐廳沒有賣酒水，他並沒有喝酒，當天絕對沒有酒駕。

雙方後來順利和解，唐還包了1個5萬元的紅包，希望給對方壓壓驚，當做精神賠償，但郭姓大學生最後婉謝，結束這場車禍糾紛。

(中時 )