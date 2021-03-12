長庚醫院毒物團隊12日發表研究分析，2000年至2013年，就診的50位甲醇中毒患中，發現中毒來源，有超過56％是買到含甲醇的酒精飲料，另有10％是私釀酒精含有甲醇；喝到工業用酒精占24％，誤喝含甲醇的農藥也占10％。

院方表示，這些患者在積極治療後，死亡率仍然高達28％，經過迴歸模式分析，發現急性腎損傷及昏迷指數都是造成病人中毒死亡的危險因子，研究成果已刊登於國際期刊。而以死亡率超過4分之1來說，致死率是非常的高。

長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，由於乙醇可和甲醇競爭「酒精去氫酶」，讓身體有足夠的時間來排除未經代謝的甲醇，所以臨床上如果甲醇中毒不嚴重，醫師會利用乙醇濃度較高的紹興或高梁酒來治療甲醇中毒的病人。

他指出，甲醇進入人體後，會有18至24小時的潛伏期，中毒症狀才會出現。因症狀主要為中樞神經的抑制、嚴重的代謝性酸中毒和視神經損傷。所以誤喝甲醇，容易從視力變模糊判斷，即使坐在旁邊，連對方眼鼻都看不清楚。

顏宗海說，甲醇中毒的臨床症狀從呼吸衰竭、代謝性酸中毒、胰臟炎、昏迷、抽搐、心衰竭、休克、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭，到視網膜傷害及視神經壞死等，嚴重者甚至會死亡。有些人還會留下永久失明的後遺症。

(中時 )