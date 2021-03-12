台灣之星今(12)日宣布，2020年行動用戶數年增超過23萬、業界唯一正成長，用戶流失率也在不斷進化的網路品質與用戶經營的雙重加乘下續探新低、比鄰三大電信，年降幅業界第一，而電信業關鍵營運指標EBITDA更是自2018年轉正後，連續三年全年正數，2021年台灣之星目標5G年底六都市區涵蓋達90%，完成6000站的5G訊號涵蓋範圍，挑戰5G用戶數突破50萬及整體行動用戶數相較前年增加25萬，另外，台灣之星將自今日起，限時3日於網路門市祭出月租下殺53折，搶攻申辦潮。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G為電信業者帶來新機會的同時，也伴隨著營運層面的挑戰，然而即便環境艱困、公司規模較小，台灣之星仍積極投入5G建設，不僅5G可用率相近三大業者達14.8%，更在多項指標提前達標，2020年底5G用戶數超過12萬、滲透率5%，同時高密集人口區網路涵蓋達80%；不僅如此，2020年營運也逆勢迎來佳績滿載，達成行動用戶數業界唯一正成長、用戶流失率創新低、EBITDA連續三年正數。展望2021年，台灣之星將持續以用戶需求為優先並積極建設5G網路，目標年底六都市區涵蓋達90%，完成6000站的5G訊號涵蓋範圍，挑戰5G用戶數突破50萬及整體行動用戶數相較前年增加25萬。

進入2021年，台灣之星也陸續推出「用多少付多少」、「保證最低價」與「自由配」等5G版創新資費，讓用戶可以根據自身需求，選擇最適合自己的5G資費方案；感念自4G以來市場75萬人對創新資費的支持，台灣之星也特別在「自由配」改版升級5G之時祭出期間限定「5G自由配」優惠組合，凡於3月12日12：00至3月15日12：00至網路門市申辦，月租下殺53折，即每月299享4G上網吃到飽，再享每月5G上網流量5GB，限時三天，不限身分。

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