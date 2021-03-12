潭子國民暨兒童運動中心預計11月試營運啟用，立委楊瓊瓔等人前往現勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子國民暨兒童運動中心已於2月底完工，目前正積極辦理驗收等工作。運動局長李昱叡表示，預計11月試營運啟用，成為台中第6座國運中心，包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場等六大核心設施，滿足多種運動場域需求。

立委楊瓊瓔及議員賴朝國緊盯潭子國民暨兒童運動中心興建進度，12日邀請運動局長李昱叡、潭子區長林國聲等視察完工的潭子國民暨兒童運動中心。

李昱叡表示，潭子國民暨兒童運動中心建築物為符合智慧建築合格級場館，具環保與智慧化概念，其中榮獲「2020國家卓越建設獎」及金安心獎肯定的潭子國民暨兒童運動中心，已於今年2月底完工，目前正積極辦理驗收及籌備試營運等工作，預計11月試營運啟用，成為台中第6座國運中心。

潭子國民暨兒童運動中心規劃地下2層、地上5層建築，總樓地板面積約14013平方公尺，包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等六大核心設施，另規劃兒童運動場域及地下停車場等附屬設施，滿足多種運動場域需求。

楊瓊瓔說，運動中心對台中市非常重要，2011年8月即邀請當時體委會主委戴遐齡前往潭子運動公園現勘，爭取體委會同意補助800萬元規劃潭子國民運動中心興建，並同意補助2億元工程興建經費，歷經胡志強市長任內編列經費、規畫設計完成，林佳龍市長任職最後一年發包動工，盧秀燕市長就職第三年完工，剛好歷經十年才完工。

賴朝國指出，潭子國民運動中心總預算4億9526萬元(含中央補助款2億500萬元、市府自籌編列2億元、停管基金編列9026萬元)，定位為社區型運動場館，原來當初規畫只有地下一層停車場，為解決周邊大樓住戶停車問題，向當時胡志強市長要求增設地下二層停車空間81台汽車停車位，以滿足運動民眾及紓解當地居民停車使用需求，讓運動中心效益加倍發揮。

當地甘蔗里黃正瑤里長特別開心，他說歷經十年，當地民眾期待的潭子國民運動中心終於完工，11月即可以使用，一路走來感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員的積極奔走爭取，包括經費、施工介面整合、使照申請及周邊環境工程改善等等，更感謝市府全力打造兼顧鑽石級綠建築及兒童運動空間的國運中心，設施符合多元複合式功能，成為台中第6座國運中心，提供民眾優質運動環境，打造台中成為健康運動城市。

(中時 )