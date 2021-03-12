台灣人平均結婚的費用約70萬台幣，但結婚細節繁雜，常傳出有新人婚還沒結成就鬧翻分手，甚至老死不相往來。對此，花朵婚禮顧問執行長劉彥含則表示：「其實是好事」，因為她認為婚姻不只是兩個人的事，未來是否過得好，和兩個人、甚至雙方家庭的價值觀有關，若婚前這些事都無法解決，暫時別結這個婚比較好。

劉彥含最近上《旗開得勝》，分析結婚過程中金錢花費的項目及省錢方式，她認為若新娘在意婚禮當天的外貌的話，新秘老師的錢最好別省，像她就砸錢請了收費比較高的新秘，後來的結果也相當令她滿意，此外主持人的選擇也很重要，建議可以事先看該主持人的作品，決定對方的風格和口條是否為自己喜愛。

婚禮上的錢，專家分析男方跟女方應該怎麼分。（圖／旗開得勝）

20210311《旗開得勝》第119集 終生大事非兒戲！想要婚後不後悔 有些錢真的不能省！|花朵婚禮顧問執行長 劉彥含

談到結婚費用應該由哪一方出？劉彥含說，依照慣例聘金跟餅錢由男方出，其他建議兩位新人可以建立結婚基金，從這之中支出結婚費用，其他雙方討論好就好，像她和老公當時就說好，聘金6萬，母親收到再交給她，放回結婚基金中，也讓雙方經濟壓力可以小一些。

劉彥含認為挑選婚禮主持人很重要。（圖／旗開得勝）

身為婚姻過來人的劉彥含表示，結婚其實代表兩人價值觀磨合很重要的一關，例如要辦怎樣類型的婚禮？錢多數應該花在哪裡？都考驗雙方的觀念是否一致與溝通能力，在此時產生嚴重摩擦其實是好事，可以在婚前明白雙方差異，兩人也能冷靜思考是否該結這個婚，更打趣說：「在婚前還有選擇的機會」，不管分手或破鏡重圓，都算好事，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)