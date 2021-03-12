台鐵猴硐＝瑞芳段去年底發生邊坡坍方，導致北迴幹線中斷10日，衝擊東部疏運，交通部長林佳龍要求台鐵展開巡檢及邊坡分級檢討，初步結果於本周出爐，在全台完成檢測的198處高潛勢路段中，有24處列為不穩定，且均在瑞芳、雙溪一帶，林佳龍指示台鐵公布資訊、加強巡檢、建置科技巡查及預警告警系統，並盡速辦理改善工程。

去年底猴硐崩坍崖頂，位於路權範圍外約90公尺，傳統巡查方式不易察覺，因此交通部要求台鐵組成邊坡體檢小組，經邀集學者、中央地調所、地質技師、防災中心與防災產業協會等專家會商後，擬定邊坡分級精進方案。

交通部指出，台鐵邊坡高潛勢路段主要為宜蘭線，需辦理精進分級共260處，預計本月底全數完成，截至本月9日止已完成198處，經比對有無災害潛勢後，初步篩選出A級（不穩定邊坡）、B級（疑似不穩定邊坡）邊坡共計24處，A級1處即為此次猴硐事故地點，Bi級則位於四腳亭瑞芳間1處、瑞芳侯硐間20處、雙溪貢寮間2處。

林佳龍指示台鐵應持續召開邊坡體檢小組會議，由專家學者協助確認後，辦理地工監測，加強巡查及科技巡查，以確保鐵路行車安全。其他路段也應於今年內完成檢測，並精進例行性巡檢機制與設備，再據以推動執行改善工程，降低邊坡致災風險。

(中時 )