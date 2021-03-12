望海巷景觀跨橋獲蔡英文狂讚，將成基隆最夯打卡景點。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

總統蔡英文於12日到基隆八斗子望海巷漁港視察興建完成的友善行人景觀跨海大橋，並在市長林右昌陪同下親自以旅客的視角體驗，她指出，這座景觀橋負責銜接新北、基隆的自行車道，並可將濱海360度無敵山海美景盡收眼底，相信未來絕對會成為基隆最夯的打卡景點之一。

蔡英文表示，林右昌擔任市長以來，讓基隆市有很大的改變，並且透過專業的城市規畫，有系統的整理起城市的特色及有遠見的規畫，短時間改變基隆，也讓大家都能感受的到，因此自己也會盡力協調爭取資源，只要是基隆需要的建設，中央都積極的支持，像這次望海巷漁港友善人行暨景觀跨橋工程，就主要由前瞻計畫5500萬元支持，也謝謝立法委員蔡適應在立法院捍衛前瞻計畫的預算，才能確實推動。

市府產業發展處指出，望海巷海灣串聯計畫形塑「望海藍帶鐵馬道」，且前段自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，長約140公尺自行車道以「外掛」方式施工；後段八斗子車站到望海巷濱海遊憩中心，是長約250公尺平面自行車道，都在去年3月間開放使用。

產發處強調，旅客出入站時，將望海巷海灣濱海廊帶海景納入眼底，透過跨橋沿途經潮境公園、國立海洋科技博物館與新北市瑞芳互望依山傍海，將成為北台灣未來重要的觀光亮點區域。

(中時 )