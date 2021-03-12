政府為健全房市，日前除修正實價登錄地政三法，近期還將房地合一所得稅法修正草案送交立法院審議。然而要遏止房地產落入少數人操縱的工具、避免一般人「買不起也買不到」的問題，多數民眾認為，加重課徵囤房稅或許是個好方法。

根據中信房屋調查研究結果顯示，民眾對於政府打擊炒房的各項作為中，以「加重課徵囤房稅」最受肯定，其次為「採取選擇性信用管制」，「發布限購令」與「查處紅單」也有3到4成的得票率。

中信房屋研展室副理張漢超表示，加重課徵囤房稅或許能讓部分多屋者釋出房產，但由於現階段整體金融環境仍處於資金充沛的狀態，多屋者利息成本仍比過去為低，對於口袋較深的多屋者而言，很可能根本無感。而行政院也考量囤房稅可能會殃及無辜，甚至可能會造成租稅轉嫁效應、讓租屋者租金負擔加劇，因而暫緩推動囤房稅。目前看來，欲透過提高持有稅，迫使多屋者釋出閒置且不利用的房產似乎將暫時無解。

張漢超指出，各政黨之前所擬定的囤房稅修正方案多聚焦於自住與非自住用途的差別稅率，以及持有房產數量上的累進稅率，但對多屋者而言，無論稅法如何修正，修法後如果多出的稅賦仍相對低於相關獲利，那麼最終也只能逼出房地產資金槓桿運用較大、口袋較淺的多屋者釋屋，口袋深不見底的大戶恐仍聞風不動。

據主計總處資料顯示，今年1月日平均貨幣總計數M1B與M2年增率分別為17.81%與8.84%，為99年5月及88年9月以來的最大增幅，可見市場上資金浮額仍多，對多屋者有利。

張漢超認為，想要遏止資金流入房地產，並活化屋主閒置不利用的房產、避免「買不起也買不到」房子的問題，政府應以政策疏導資金，以多元的投資標的招徠資金投入，以化解因投資管道不足而湧入不動產的資金。

此外對於妥善利用房產資源的多屋者，或許可以採取申請獎勵制，一來可讓政府除可掌握多屋者房產運用狀況，二來也能避免房產資源閒置不用的浪費。

至於民眾購屋能力的缺口，理論上政府可藉由改善國民可支配所得來提高國人購買力，但由於改善國民所得牽涉產業結構與經濟競爭力等廣大層面，因此需要政府進行縝密規畫研究後才有可能實現。

(時報資訊)