台中市游姓男子與簡姓女子於12日清晨，在北區台灣大道1段的路旁等候計程車，剛好遇到剛從酒店消費完，步出店家外的陳姓男子，欲搭車離去時，陳男搭乘的司機，見2人在路口遂按了幾下喇叭，車上陳男竟爆怒下車理論，與對方簡女起衝突，警方趕抵噴辣椒水控制場面，並將陳與簡依違反社會秩序維護法送辦。

警方指出，接獲民眾報案指稱，北區公園路及五權路口騎樓，有民眾發生口角拉扯事件，員警趕抵見場面失控，使用防護型噴霧劑制止雙方衝突，並將涉案3人帶回所內釐清案情，雙方雖互不提告傷害，但仍依社會秩序維護法，將爆發肢體衝突2人送辦。

台中市警察局第二分局文正派出所副所長莊于霈表示，45歲陳男與35歲游男及30歲簡女互不相識，案發時游男及簡女原站於路邊，突然遭陳男所搭乘之自小客車按鳴喇叭，陳男及簡女因而產生口角推擠，游男則在旁勸阻，導致簡女及游男臉部輕微擦挫傷；

警方將涉案3人全數帶回，簡女及游男經救護人員到場包紮後並無大礙，雙方互不提出傷害告訴，惟警方仍依社會秩序維護法將陳男及簡女送辦。分局長蔡元戎表示，警方對於維護社會秩序及市民安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

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(中時 )