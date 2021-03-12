一名網友分享，他看到一名女性網友抱怨男友藏有小三，但從任何社交軟體中，都找不到聊天紀錄，直到某天無意間打開男友的蝦皮app，赫然發現他與小三合開了一個賣場，利用其聊天室互相傳情。該文曝光後，也有一名女網友分享類似經驗，令人大嘆「高手誰在跟你狡兔只有三窟」。

原PO表示，近日看到一名女網友得知男友劈腿，但無論從Line、IG或FB都找不到聊天紀錄，令這名女網友質疑「難不成透過飛鴿傳書？」直至某天無意間打開蝦皮才發現，男友和小三合開了一個賣場，再透過賣場的聊天室傳情，讓她當場崩潰。

貼文曝光後，一名女網友也分享自身經驗，並以「警告！蝦皮聊聊是劈腿的溫床」為題表示，與男友交往2年多，兩人分別住台北及新竹，雖然分隔兩地，但男友常常會接送她、睡前說晚安、出門主動安排行程及吵架先道歉，甚至交出手機密碼，讓她充滿安全感，「要嫁給他真的可以」。

直至某天，她的蝦皮免運券用完了，便趁著男友洗澡時，拿他的手機下單買保養品，順便查看男友的手機內有沒有其他可疑對話，正當她認為男友真的好乖、腦中又浮現想結婚的念頭時，突然發現蝦皮中，男友跟小三開了一個賣場，兩人利用賣場聊天室傳情。

對話中可見男友心急地要對方趕快開門，小三回「很急哦，等我穿個衣服就下去」，男友卻回「穿什麼？等下還不是要脫掉？」幾天後，又再度傳訊給小三「已送她去坐車，妳幾點要來？」並表示洗完澡就要看到她站在面前。

男友利用蝦皮購物App傳情，遭女友抓包。（圖／翻攝自Dcard）

以為老實的男友，傳情的內容都相當露骨，令她氣得摔手機。（圖／翻攝自Dcard）

女網友呼籲大家都要小心，利用蝦皮踢腿已不是個案。（圖／翻攝自Dcard）

該名女網友並沒有等男友洗完澡，而是直接將浴室的門打開後，將手機往生殖器砸去，「有一個或兩個都壞掉最好」，說完便離去了，她無奈地表示，儘管看了這麼多的渣男文章，再怎麼告誡自己要小心，沒想到還是發生在自己身上，「區區個蝦皮免運券，就可以讓渣男現形」。

(中時新聞網)