桃園基層農會近期舉辦理事長、常務監事選舉及總幹事遴聘，其中觀音區農會12日上午召開投票選舉大會，理事長由許文進連任，常務監事則由郭來結新任，而前任總幹事吳列坤因65歲屆齡卸任，新任總幹事由江謝滺接手。

觀音區農會12日召開理事長、常務監事選舉及總幹事遴聘，理事許文進、梁永輝、羅文樹、廖運煊、徐秋亮、簡林義、魏富榮、黃學楸、吳列坤等9人及監事郭來結、趙德養、許明宗等3人全數出席投票，在眾所矚目之下許文進順利連任理事長一職，前任常務監事梁春成並未參選，新任常務監事則由郭來結接任，原總幹事吳列坤屆齡退休，推廣部主任江謝滺同額候聘總幹事。

許文進表示，能夠連任農會理事長相當感謝農友的支持，因觀音區發展日漸茁壯，草漯更是黃金地帶之一，近期最大的規畫就是在草漯設立信用部辦事處，讓草漯地區的農友能更加便利、省時，除了草漯之外，其他地區的信用部辦事處也會考量、規畫，讓農會系統更全面。

據了解，郭來結先前擔任過市農會理事及區農會理事，去年也有意參選理事長，但並未選上，今年則接下常務監事職位，郭來結說，首次擔任常務監事，許多業務、工作還不是很上手，針對農會內部業務日後會逐漸熟悉，未來也將會更努力為農民服務，把常務監事的職位做好做滿。

吳列坤因已滿65歲，無法再擔任總幹事職位而屆齡卸任，新任總幹事由江謝滺接手，江謝滺談到，以往職位的是推廣部主任，這次順利候聘總幹事後會更加努力，農會內部相關的規畫也會更用心、更全面。

(中時 )