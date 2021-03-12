布袋戲大師黃俊雄上台表演一段，祝賀布袋戲研習中心動工。（周麗蘭攝）

雲林布袋戲研習中心從發想到動土歷經10年，今（12日）終於動土，造價9.6億元，其中台塑捐資5.1億元，將興建包含演藝廳、展覽館、典藏中心、行政中心，是目前雲林縣最大公共工程，工程預計2023年5月完工。

雲林布袋戲傳習中心興建計畫2018年獲文化部「推動藝文專業場館升級計畫」核定補助約5億元，隔年上網招標時遭遇物價波動、全國大缺工衝擊，連續流標7次，去在台塑捐資下，終於以9.6億元決標。

本案是本縣目前最大公共工程案，12日動土典禮十分熱鬧，布袋戲大師黃俊雄、鍾任樑、廖文和團長、廖昭堂團長、已故黃海岱大師五子黃逢時、霹靂國際多媒體副董事長黃文擇等人，與縣長張麗善、縣議會議長沈宗隆共同執鏟動土。

縣長張麗善表示，布袋戲傳習中心基地原為虎尾空軍基地，當年已故虎尾鎮長陳振輝的一句話「空軍已經搬走了，這塊地要好好規畫作為公園」，她當時擔任立委開始敦促國防部釋出閒置土地。

張麗善說，雲林是布袋戲原鄉，全縣有131團立案布袋戲團、3布袋戲片場，布袋戲研習中心這個國家級場館是為布袋戲傳承而興建，從規畫到動土歷經10年，她也感謝歷任縣長和投注過心力的所有人。

雲林布袋戲傳習中心外觀以「掌中乾坤」意象打造，基地2.5公頃，許銘陽建築師事務所規劃設計，芳源號營造股份有限公司興建，將有演藝廳、展覽館、典藏中心等，預計2年後完工。

布袋戲傳習中心位於雲林高鐵站旁的農博公園，園區五月也將大整修，納入全齡通用的設計考量，將有親水設施、互動遊憩設施，配合「布袋戲傳習中心」動工，全區將正式定名為「布袋戲文化園區」。

動工前祝禱。（周麗蘭攝）

雲林布袋戲傳習中心位於目前農博園區內，半月形的手掌外觀建築就是傳習中心建築本體。（周麗蘭攝）

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