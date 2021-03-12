看來勇士球星柯瑞把他的三分手感留在亞特蘭大了！勇士12日作客來到洛杉磯面對快艇，柯瑞全場投16中6，含三分球投8中1，只拿14分，自然無法抵擋地主快艇凶猛攻勢，勇士最後以104比130慘敗，柯瑞恐怕必須趕緊把心收回來才行。

柯瑞並未延續他在全明星賽火燙的三分手感，上半場投11中3，含三分球投5中0，僅拿7分，也讓勇士上半場處於苦追窘境，反觀快艇靠著里歐納德半場就摘20分，打完上半場，取得59比43大幅領先，整個情勢對勇士越來越不利。

沒想到下半場一開始，就算柯瑞終於投進全場第1顆三分球，更在暫停期間呼喊隊友別太早放棄，快艇卻又打出誇張13比3攻勢，勇士竟然落後26分之多，隨後更快輸到40分，比賽提前進入垃圾時間，柯瑞也在第3節早早退場休息了。

里歐納德替快艇貢獻28分、9籃板、4助攻與3抄截的全能數據，保羅喬治也有17分、7籃板、5助攻與3抄截，伊巴卡16分、14籃板，路威廉斯14分；勇士以威金斯與烏布雷各拿15分最高，練球違反防疫規定直到末節才打的去年榜眼懷斯曼14分、7籃板。

(中時 )