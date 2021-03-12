台北股市受美股全面大漲激勵，早盤上漲逾百點，在獲利賣壓出籠下，開高的台積電、聯電漲勢收斂，指數上沖下洗，盤中一度翻黑，尾盤稍見拉高，終場加權股價指數以16255.18點作收，上漲75.62點，台積電終場小漲5元，收在614元。

台積電ADR周四狂漲近6%，讓台積電開盤就上漲6元，開在615元，隨即拉高到618元，聯電盤中高點也來到50.1元，集中市場加權股價指數開盤以16241.55點開出，並一度拉高至16298.03點，上漲近120點，在獲利賣壓回吐下，台積電、聯電漲幅縮小，台積電收在614元，上漲5元，聯電收在49.1元，上漲0.45元，股王大立光翻黑收在3465元，下跌15元，早盤一度回到900元的聯發科收盤又回到899元，上漲11元。

晶圓雙雄股價盤中漲幅縮小，傳產類股也未表態，但航運族群再度揚帆，陽明早盤即爆出大量，收盤上漲1.05元，收在29.15元，漲幅有3.74%，長榮收盤38.8元，上漲0.65元，漲幅1.7%。

美國總統拜登11日火速簽署甫獲眾議院通過的1.9兆美元紓困法案，符合資格的美國民眾最快周末就可以領到1400美元，美股全面收高，道瓊工業指數收盤上漲188.57點，漲幅0.58%，收在32485.59點；以科技股為主的那斯達克綜合指數終場大漲329.84點，漲幅2.52%，收在13398.67點；標準普爾500指數收盤上漲40.53點，漲幅1.04%，收在3939.34點；費城半導體指數大漲117.81點，漲幅4.09%，收在2,997.13點。

法人表示，拜登簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加以下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)可望釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可能拉回，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素緩和，有利市場回穩，預期台股短期將在月線上下震盪，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，採取低接擇優布局策略。

(中時新聞網)