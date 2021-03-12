智崴(5263)2020年每股小虧0.88元，主要受到疫情影響，飛行劇院零開幕。不過，執行長歐陽志宏表示，從去年傳出疫苗開始施打，對今年營運展望就相當樂觀，預計今年在全球上市智崴的飛行劇院就會高達20到24座，下半年會密集認列，今年希望至少回到2019年的營收及獲利。

智崴2020年營收10.62億元，相較上年度減少一半，營業損失0.23億元，歸屬母公司業主虧損0.49億元，每股虧損0.88元。

2020年因為疫情衝擊，封城重創全球旅遊業，樂園人數急縮，原本去年洽談建置的飛行劇院也都喊卡，新訂單呈現觀望。不過，去年下半年全球陸續解封，各地陸續研發疫苗，旅遊業已露出曙光。

歐陽志宏表示，去年的新訂單及預計建置完成的飛行劇院，今年都會開始進行，2021年預估全球有20到24座會開幕，像英國樂高樂園、哈薩克在今年3、4月對外營運，另外，還有亞洲、歐洲及北美，又以亞洲開幕最多。此外，全世界有10幾座樂高樂園，智崴已經切入加州、佛羅里達、丹麥及英國的樂高樂園，未來還會繼續洽談，智崴的飛行劇院有機會滲透到全球樂高樂園。

智崴目前新接訂單還在前期準備，歐陽志宏認為，今年上半年營運在加溫中，看好疫情後潛在報復性旅遊的需求，下半年不但去年該建置完成設備會完成，預期明年爆發性消費，客戶都會提前下單購置設備，訂單會來的又快又急，今年下半年營收將有很大跳升，估計2022年智崴全球百座飛行劇院的建置目標能夠順利達陣。

智崴先前與美國客戶簽訂遊樂設備銷售合約，是搭載高階LED球幕的最高階設備，總共投資快1億元開發，年底就會在美國完工，2022年正式在拉斯維加斯上市。

(時報資訊)