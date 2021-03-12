新冠肺炎疫情自去年延燒至今，桃園截至去年共有8間衛福部疾管署指定檢驗機構責任醫院，台北榮民醫院桃園分院也在今年初正式納入，桃園市目前共有9間可供民眾檢驗的醫院，自2月25日起也開放民眾自費檢驗新冠肺炎。

北榮桃園分院病理檢驗科引進瑞士製藥羅氏所研發的快速分子檢驗設備，使用Real-Time PCR檢測原理、快速定性精準檢測，可迅速區分冠狀病毒和流感病毒，提供病患正確的診斷和有效的治療計畫。

北榮桃園分院表示，該檢驗設備採封閉式檢測卡匣大幅降低生物安全危害風險，檢體無需任何試劑備製或其它額外步驟，減少檢驗人員暴露於高風險性檢體的處理時間，快速、精準、安全的特性，在第一時間內，便可為第一線的門診與急診，迅速提供及時又高準確性的檢測報告。

北榮桃園分院院長盧星華提到，羅氏的分子檢驗設備，獲得美國食品暨藥物管理局緊急使用授權，亦通過歐盟CE認證，該院為支持政府防疫政策及守護民眾健康，特別引進該設備，以提供民眾穩定且品質優良的醫療服務，並保護檢驗人員執業安全。

檢驗時段為周一至周五，採預約掛號方式辦理，普篩及快速篩檢者下午1點報到及下午1點半採檢，另特急件報到及採檢時間為上午9點至下午4點，普通篩檢於隔日下午2點發報告，快速篩檢於當日晚間7點發報告，特急件篩檢則於採檢後4小時內報告結果出爐。

(中時 )