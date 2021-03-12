鳳梨酥內餡除土鳳梨，金鑽鳳梨等，台灣各種鳳梨品重幾乎都能入餡，幫助農民解決滯銷問題。（盧金足攝）

台中市是糕餅之都，其中聞名的鳳梨酥，製作食材大量需求鳳梨，台中市糕餅公會響應市府經發局，12日號召糕餅業會員加量採購600噸台灣鳳梨投入產線製作，將不易存放的鳳梨升值轉化為不同樣式的人氣商品，送禮、自用方便又美味。糕餅公會理事長蔡萬財表示，鳳梨酥有的採用冬瓜，有的是土鳳梨，鳳梨纖維較粗大，因應口感以鳳梨搭配冬瓜酸甜好滋味。

蔡萬財說，鳳梨可以做成加工製品，以鳳梨醬為例可以保存長久一點，但如果生鮮鳳梨保存期限較短，也因糕餅業本來就有以鳳梨做成鳳梨酥內餡的需求，所以會員採購增加600噸，也能行銷糕餅產品，會員廠商增加自己的行銷量跟曝光度。

「響應台中市府幫助果農的美意，幫助果農，也能夠幫助糕餅業」，蔡萬財表示，鳳梨是糕餅業長期需使用的食材，平時一年就要用好幾千噸，加量600噸由會員分擔採購。

蔡萬財指出，鳳梨酥內餡除土鳳梨，金鑽鳳梨等，台灣各種鳳梨品重幾乎都能入餡，幫助農民解決滯銷問題；好吃的鳳梨酥內餡有鳳梨和冬瓜的比例，如果全部都是鳳梨纖維較多，融合冬瓜增加口感，還有鳳梨冬瓜的果香。

「吃爆台灣鳳梨challenge」運動，引起國內熱烈討論，也引發各縣市政府關注，台中市長盧秀燕表達力挺農民的立場，結合聞名全台糕餅產業，以多元加工的方式來幫助農民。

台中市府經發局專委林敏棋表示，生鮮水果保存不易，外銷至他國亦受到不同限制，但經專業加工處理後以糕餅、小點心方式呈現則能打破這個限制。

台中市經發局邀請台中市糕餅同業公會一同響應，加量採購600噸台灣鳳梨投入產線製作，將不易存放的鳳梨升值轉化為不同樣式的人氣商品，送禮、自用方便又美味。

除增加採購量，感謝全力相挺果農的民眾，台中市糕餅公會聯合會員推出消費者最愛的買一送一活動，期望全台民眾都能享用到台灣鳳梨的好滋味。

本次鳳梨擴大採購計畫，行動支付業龍頭街口支付總經理黃峰昶以加碼好康的方式相挺，3月16日至31日到指定糕餅店家，單筆消費100元即享最高4％回饋，並可同步參加街口幣抽獎活動。

3月20日、21日買一送一店家搶先公布，參與店家都是台中地方特色伴手禮名店，包括元明餅店、九個太陽、法布甜、伊莎貝爾、鮮味珍、富群國際烘焙、幸福圓手作坊、瑞典國寶烘焙坊、美二佳、波士頓蛋糕店、敏秀烘焙坊、台灣阿奇師、美式口食品、老東家、麻姥姥手工餅舖等。

糕餅業希望以企業、大通路採購的力量帶動多元加工與行銷來支持鳳梨，這些店家因對產品品質的自信與堅持故極少推出優惠活動，喜愛美食、想要嘗鮮或熱愛分享的民眾，力挺台灣農民。

台中市經發局邀請台中市糕餅同業公會一同響應，加量採購600噸台灣鳳梨投入產線製作，將不易存放的鳳梨升值轉化為不同樣式的人氣商品。（盧金足攝）

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，響應台中市府幫助果農的美意，幫助果農，也能夠幫助糕餅業。（盧金足攝）

3月20日、21日買一送一，參與店家都是台中地方特色伴手禮名店。（盧金足攝）

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