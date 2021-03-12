有「小謝金燕」封號的藝人舒子晨，去年遭經紀公司宇朕國際負責人鄒巧雲爆料「過河拆橋」、找黑衣人喬合約，事後還挨告妨害自由等罪。案經檢方不起訴確定，舒子晨認為鄒女言論已侵害她的名譽，向台北地院提起自訴，控告鄒女加重誹謗罪。

全案起因於去年5月12日，舒子晨的經紀人董八角帶著楊、吳2名男子到宇朕國際要薪水，雙方商量無果，楊男竟當場罵髒話，鄒女因此控告舒子晨等人妨害自由，並向週刊爆料。檢方認為，無法證明與舒子晨有關，且到場的董八角等人也無強暴、脅迫行為，最後僅起訴罵髒話的楊男，另3人均不起訴。

檢方還給舒子晨清白後，舒子晨在臉書發布偵查結果，除了感謝司法，但也強調「對方誣賴我傷害已經無法彌補」。

而舒子晨自訴鄒女加重誹謗部分，北院今開庭，舒子晨在董八角的陪同下親自出庭。記者庭後採訪時，舒子晨似乎想傾訴自己受到的冤屈，但因董八角表明在趕時間，僅簡單回應官司還在進行中，目前不方便表示意見。

(中時 )