台中市長盧秀燕12日攜手台積電在后里森林園區種下希望樹苗。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕12日攜手台積電在后里森林園區種下希望樹苗。（陳淑娥攝）

台中市后里森林園區第一階段12日起開園，市長盧秀燕特別攜手台積電種下希望樹苗，她表示，后里森林園區規畫成為常設性公園，歷經一年籌備，「四口之家」展館以東7.2公頃區域正式對外開放，歡迎民眾入園參觀休憩。

台積電發起植樹薪傳計畫，攜手桃、竹、中、南4都合作植樹，市長盧秀燕、台積電董事長劉德音、台積電慈善基金會董事長張淑芬12日在后里森林園區，以四地即時同步連線共同啟動植樹儀式，盼給下一代更永續綠色環境。

盧秀燕特別穿上后里「萬秀洗衣店」老闆孫子張瑞夫搭配的二手衣出席，一身格紋墊肩西裝外套，繫上窄版皮帶，頭戴報童帽，展現復古味十足的古著時尚，盼藉此呼籲更多人珍惜物品、推廣永續。

盧秀燕表示，市府在植樹節透過兩大重點計畫宣示綠化家園的決心，第一是與「台積電」聯合推動種樹計劃，在台中大量種植原生樹種；第二項是將「后里森林園區」從軍事國防用地變更為公園用地，化身為常設性公園。

劉德音指出，因應全球氣候變遷，台積電持續落實環保措施、推動綠色永續，植樹薪傳計畫展現關懷地球、讓社會更好的具體行動。台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，每一棵樹苗都代表著愛心與綠色希望，喚起全民守護環境的責任感。

建設局長陳大田提到，后里森林園區佔地15公頃，第一階段將先開放7.2公頃區域，保留「四口之家」展館、「聆聽花開的聲音」藝術裝置等，其餘區域預計年底完成後逐步開放。

另外，陳大田也感謝台積電承諾今年將提供至少1萬5000棵樹苗，相當於2.5個大安森林公園樹木量給台中，為下一代種下永續希望；第一階段選定后里森林園區、北屯14期重劃區公園綠地、豐原第6公墓、台中都會公園等四處，已於2月1日開始啟動，預計種植1029株樹苗。

(中時 )