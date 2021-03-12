國3竹南交流道聯接台1己路口發生多起重車轉彎不慎翻覆事故。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

台1己線與台61西濱快速道路口周邊，全部畫上紅線禁止停車。（謝明俊攝）

每年3月是國內西海岸濱海地區易生濃霧時期，日前台61線西濱快速道路雲林段還發生驚險連環車禍，苗栗縣警局鑑於轄內西濱快是交通事故熱區之一，經開會研議對策，將西濱快部分路口全部禁止臨停，宣導重車加裝夜間照明及轉彎倒車警示，並針對熱點熱時加強交通稽查，以降低事故發生。

台61線西濱快速道路苗栗苑裡至通霄段自去年全線通車後，因不用收通行費，最高速限又可達90公里，成為許多重車喜愛行駛路線，尤其是國3竹南交流道聯結台1己線，因臨近西濱快僅不到1百公尺，所以這個路口及周邊路段已成為重車行駛的繁忙路段，月前連續發生聯結車、大貨車追撞，以及半聯結車在國道交流道翻覆等事故，因此，苗栗縣警局將此路口及周邊道路列為交通事故發生熱區。

縣警局經分析今年1至2月所發生交通事故肇事原因，前3名分別為違規停車、行人違規穿越道路及酒後駕車，所以縣警局對症下藥，提出幾項改善措施，呼籲駕駛注意切勿違規。

首先是台61線西濱快速道路竹南段側車道，以及台1己線周邊道路，已由公路總局標繪上紅線，明確告知駕駛人禁止在這些路段停車。

針對各大型車輛因內輪差及視野死角，經常引發的死亡事故，縣警局特別函文給各大型車輛商業同業公會，強力提倡大型車輛所有人勿違規停車，並應增設車輛夜間照明裝備，以及合於規定的轉彎、倒車警報裝置，加強宣導勿酒駕、勿疲勞駕駛。

縣警局並分析死亡交通事故中違規停車、行人違規穿越道路、以及酒駕肇事等時段，以傍晚18時至22時，以及凌晨2至4時等為熱門時段，警方將對熱時及熱區加強編排交通稽查勤務，試行2個月後再滾動式調整。

(中時 )