大陸一線紅星趙薇，因被相中主演《還珠格格》女主角「小燕子」，迅速風靡亞洲及全球華人社區，紅到被認為是大陸第一個流行文化偶像，古靈精怪形象深植人心，而如今趙薇不但在演藝事業上成功多元發展，人生也往前好幾步，成為人妻與人母，今天是她45歲生日，有鐵粉在微博貼出她的素顏捧臉照，讓人讚嘆歲月在趙薇身上停下了腳步，竟噴發滿滿少女感。

作為至今最知名的「瓊瑤女郎」，趙薇走紅後不甘心只當愛情劇偶像，她積極突破戲路，從喜劇、劇情片到動作片都接演，精湛演技備受讚譽，獲獎無數，她在2008年嫁給富商黃有龍，2年後生下女兒「小四月」，升格人妻人母，並於2013年推出導演處女作《致我們終將逝去的青春》，拿下第33屆香港電影金像獎最佳兩岸華語片，就此人生走向全方位的道路。

鐵粉貼出趙薇素顏照，噴發少女感。(翻攝自趙薇超話)

如今趙薇忙於工作與家庭，但仍經常透過社群平台貼出文字與照片，分享近況，今天她迎接45歲生日，才過半夜12點，眾星友與粉絲都湧入她的微博，寫下生日祝福，包含楊冪、楊紫當然還有摯友黃曉明，而張哲瀚、王智等人，也在自己微博貼出「老闆」美照，為趙薇慶生。

其中，趙薇超話中，有鐵粉貼了她一張黑白照片，寫下：「世界是在你眼中，相逢不晚為何匆匆」，照片中的趙薇，顯然深處寒冷的季節，全身包得緊緊，脂粉未施，燦笑著捧著臉，模樣自然可愛，甚至噴發滿滿少女感，讓人為之驚艷。

(中時新聞網)