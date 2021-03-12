台南市議會議長郭信良與多位議員到場慰問家屬。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區塭內里一處平房住宅12日清晨發生火警，消防人員於2時48分控制火勢，屋內發現2具遺體，1名消防人員受傷，警消正進一步釐清起火原因。

據了解，56年次楊姓屋主是屏東里港公所清潔隊員，太太擺攤賣椰子，兩人在椰林下租屋居住多年，楊姓夫婦兩人育有18歲女兒、16歲兒子，因在外讀書未同住，假日才會回家當忙賣椰子，幸運逃過一劫，兩人一早接獲消息趕回，與其他親戚在封鎖線外等待火場鑑識調查，神情十分悲傷。

此場火災造成平房住宅幾乎全毀，屋外一輛廂型車與機車也被波及，初步未發現外力介入，因屋外設有小神壇拜拜，是否電線走火導致火災，屋主夫妻為何未能及時逃生，還待火調人員調查。

台南市長黃偉哲一早請佳里區長朱雅宏代表市府致贈家屬慰問金，台南市議會議長郭信良及多位議員也到場慰問家屬，市府及區公所於火災發生後立即啟動社會救助機制，協助家屬處理後事及各項救助事宜。

另外，將軍消防分隊長莊永清於現場搜救時，被倒榻牆壁壓傷，緊急送往成大醫院救治，胸椎6、7節附近筋膜拉傷現象，經治療已有改善，現已回家休養中。

(中時 )