大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，台灣農業外銷受影響。但近日傳出，在政府全面宣傳與搶救下，台灣鳳梨反而大漲近5成，不僅每顆飆近百元，更面臨供不應求狀況，讓不少農民擔心待4、5月盛產期，民眾反而不買單。選區在台南市的民進黨立委林俊憲坦言，大家還要「再吃2年」台灣鳳梨，因為鳳梨生長期18個月，明年準備外銷的鳳梨都還在田裡。

針對鳳梨漲價狀況，中廣董事長趙少康在政論節目《少康戰情室》指出，現在並非鳳梨盛產期，目前只有少數地方與少部分鳳梨產出，且由於大家搶買鳳梨，不少商家刻意將鳳梨催熟，鳳梨真正的盛產期是4、5月，目前鳳梨不夠多大家又搶，價格飆升也是可想而知的事。

國民黨副秘書長柯志恩表示，自己過去買鳳梨，一顆75、80元已是極限，但她上週末去菜市場買鳳梨都是110元，這讓她相當詫異，心想現在鳳梨無法外銷出去、政府拚命在收購鳳梨，理論上價格應該在65、70元才對，怎麼反而會變貴？這就讓她明顯感受到，鳳梨價格並沒有真的被壓下來，因為110元這個價格真的是前所未見。

柯志恩強調，現在才3月鳳梨還沒那麼好吃，很多人因為集體意識、想用好價格支持農民，所以大量搶買鳳梨；她自己也為挺農民不惜買貴，所以她認為農委會更應該出來說清楚，在如今大量產銷、不外銷的情況下，到底農民們拿到的實質價格是多少？而消費者拿到的價格又是多少？屏東縣長潘孟安之前說13、14元以上才應該是標準，但隨後又改口說21元才是標準，這兩者就差了7元，數量一大就相差極大了，這個部分非常混亂，農委會此時對價格的標準與農民的照顧，必須出來說清楚、講明白。

趙少康表示，鳳梨要到4至6月才是盛產期，很多鳳梨農都擔心現在大家拚命吃，等鳳梨真正盛產時會不會就不吃了？所以他呼籲，大家現在買鳳梨，以後也還是要繼續買，不能說現在吃以後就不吃了，認為自己已經「愛過台灣」、「吃過自由鳳梨」了，就可以不用吃了。柯志恩則呼應趙的話，呼籲大家到年底前都要努力吃台灣鳳梨。

對此，林俊憲直言：「沒有……而且要吃2年！」林解釋，因為鳳梨要經過18個月生長期，明年外銷的鳳梨去年就要種了，準備明年外銷那批現在還在田裡，所以台灣人挺農民要努力吃2年台灣鳳梨。

(中時新聞網)