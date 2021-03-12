國內水情持續拉緊報，外界憂心將衝擊科技大廠產線，尤其晶圓製造需要大量用水，台積電(2330)董事長劉德音今(12)日出席植樹節活動時表示，台積電已有許多節水措施，各廠區節制用水並與供應商努力，一起度過難關。

台積電今日發起「台積電植樹薪傳計畫」，從廠區所在位置出發，攜手桃園、新竹、台中、台南四地市政府同步植樹，實際行動共同推動都市與社區綠化。台積電植樹薪傳計畫預計今年將提供總共約4萬5,000棵樹苗（相當於7.5個大安森林公園的樹木量），由各市政府盤點規畫適宜土地給台積栽種。劉德音與台積電慈善基金會董事長張淑芬出席台中市活動現場，與台中市長盧秀燕一起種樹。

劉德音出席本次活動時表示，最近台積電營運很暢旺，有賴於台灣社會的支持和環境的包容。今天植樹活動也是台積電綠色製造很重要的一環，希望台灣能夠節能節水、降低碳排放、降低廢棄物，並有效管理污染空氣的防治，在這幾個重要的方向，持續努力中。

對於水情吃緊情況，劉德音表示，缺水是全球性的問題，台積電有許多節水措施，各廠區的節制，還有供應商的努力，相信一定可以克服今年的困難。

(時報資訊)