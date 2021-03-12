美中雙方18日將在阿拉斯加舉行拜登政府上台後首場外交高層會晤。中國學者今天分析，對中政策並非華府最優先處理的議題，加上美國強硬派聲浪高漲，現階段不會示軟。

隸屬中國外交部的中國國際問題研究院上午舉辦「國際形勢與中國外交藍皮書（2020/2021）」發表會，並開放境外媒體視訊採訪。北京大學國際關係學院前院長、中外人文交流研究基地主任賈慶國在回答關於美中高層會晤的相關問題時，作上述表示。

賈慶國指出，對美國總統拜登（Joe Biden）而言，現階段最緊迫的是讓國會通過他的人事任命，還有1.9兆美元規模的紓困法案。

他表示，中美兩國目前充滿了不確定性，不信任程度太高，且美國國內強硬聲音太強，民主黨在參議院只有50%的席次，「差一票都不行」，現階段若對中示軟，就會影響到上述兩件優先議題。

賈慶國認為，雖然拜登的紓困案已經通過，但未來一段時間，中美關係發展仍會受到拜登政策時間表的影響。

他也提到，兩國應該盡快恢復對話協商，且可以在官方和民間等多層次進行，都非常重要，有助兩國化解困難。

上海國際問題研究院院長陳東曉則在座談中總結拜登對中政策的三項特徵，分別為聯合盟友制華、多邊機制規鎖；經貿集體施壓、關鍵局部脫鉤；以及築起科技小院高牆、民主科技同盟。

因此，陳東曉認為，對中方而言，對美應要「現實期待」，不抱過多幻想；同時還要警惕「時不我待」，持續推進官方、民間交流；第三則是「底線保底」，中美對話最終目的是防止因為誤判造成的軍事衝突，做到這點非常重要。

美中兩國證實18日將在阿拉斯加舉行雙邊外交高層會晤，參與人員包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅。

(中央社)