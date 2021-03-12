1943年建造「原永康飛行場無線羅針所」，有一種遺世獨立美感。(曹婷婷攝)

1943年建造「原永康飛行場無線羅針所」，是日據時期的日本軍事建築，光復後，畫為空軍眷村「飛雁新村」，約有70戶眷戶居住，當中不乏中將、少將，1970年代後漸無人居；台南市政府原於該處辦理都更，也由遠雄集團得標，經地方、護樹團體等各界力量捍衛下，保住這處鮮為人知的文化遺址及老樹，2009年公告歷史建築，今天宣告動土修復，2年後完工。

緊鄰永康奇美醫院的「原永康飛行場無線羅針所」堪稱永康市區祕境，台南市文資處長林喬彬說，該處地名六甲頂，周邊遍布大小墳塚，昔有「行到六甲頂，腳冷手也冷」的俚語。

他說，日本人1943年在這裡蓋永康機場，但不過2年時間，二戰爆發，該處就閒置，直到1963年眷戶遷入，形成飛雁新村，眷戶中有黑蝙蝠中隊、雷虎小組中將、少將等，知名影星歸亞蕾也曾住過這裡。後來中華路開發後，將眷戶拆成各據馬路的兩邊，部分眷舍後來也陸續遭拆除，飛行場無線羅針所因未與房舍連在一起，自成一區，保存完好至今。

台南市長黃偉哲表示，原永康飛行場無線羅針所原進行公辦都市更新案，因文化遺址與老樹保護而中止，使得在地歷史紋理得以延續保留，該基地內有歷史建築、文化遺址及老樹群，建物結構已經老舊，需要好好修復，因遺址鄰近奇美醫院、大橋車站、市立圖書館新總館等，期待修復完竣、活化再利用，成為文化新亮點。

文化局長葉澤山指出，遺址內3棟主要建築目前經費只能整修2棟，預計3800多萬元修復，後續還會繼續爭取經費，搭配公園預定地整體規畫後，會成為具文化深度內涵的場域，尤其，這座占地4點多公頃的基地有文化遺址有大樹群，是少見的人文景致，不論休憩、觀光，都對地方發展有加乘效益。

「原永康飛行場無線羅針所」作為飛行通訊使用，建築本體具防禦功能，除了厚達80公分的牆體和1.2公尺厚的頂板外，還有精緻的防爆門窗、設計完善的通氣設施，建築物外型仿民宅型式，四周密植樹木掩護。

文資處指出，遺址2009年登錄公告名稱「永康飛雁新村傳原通訊所」，2011年、2020年調查研究及修復設計，並依調查研究建議，以建物群興建時功能與飛行場關係，與設計階段發現的油槽，修正歷史建築名稱為「原永康飛行場無線羅針所」，去年12月審議通過更名。

坐擁文化遺址和老樹群，「原永康飛行場無線羅針所」吸引不少人來拍照。(曹婷婷攝)

原永康飛行場無線羅針所修復工程今天上午舉行動土典禮。(曹婷婷攝)

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