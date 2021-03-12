雲林縣長張麗善特前往魏幼謙大師告別式頒發表揚狀，其大兒子魏瑞呈代表接受。（雲林縣文官處提供）

全台首位手工哨角藝師、95歲魏幼謙上月底辭世，他無師自通以薄銅片焊接、串聯製作出哨角，能吹出多個音階，國內有超過半數的哨角出自他的手。魏幼謙大師告別式12日舉行，縣長張麗善特前往頒發表揚狀。

魏幼謙出生北港鎮，12歲學習修屋頂鈑金技術，平時喜歡動腦筋修復損壞的器具，他家住北港朝天宮後方，20歲時加入朝天宮的震威團哨角會發現團內有12支清朝時期購自泉州的銅號角殘破，他突發奇想用板金技術修理，同時改善缺點，讓共鳴更嘹亮。

後來他動手打造全新哨角，摸索３年捨棄鑄模方式，直接把整塊薄銅片研模、裁剪、焊接、修整，純手工作出哨角和喇叭口，更輕巧好吹、音階更多，可謂工藝極致，大甲鎮瀾宮媽祖廟曾曾一口氣訂購36支，全台約一半銅哨角都出自其手，一輩子專注其中。

中華文化總會2016年拍攝「匠人魂」六支紀錄片，第一支就是向魏幼謙致敬。同年，雲林縣府也把將魏幼謙的保存技術列冊。

雲林縣府文觀處長陳璧君指出，魏幼謙大師去年高齡94歲仍積極參與雲林縣無形文化資產之保存維護計畫，包括2020年雲林縣府與公共電視合作拍攝「匠新匠心」系列紀錄片；接受《神工傳藝：雲林北港地區／傳統工藝職人》系列套書專訪；參與2020年北港百年藝鎮巡迴展，為哨角工藝留下珍貴的技術與經驗。

魏幼謙大師2月28日辭世，今（12日）舉行告別式，縣長張麗善特前往頒發表揚狀，表彰老人家的對哨角藝術的貢獻，文化部文資局傳藝民俗組長林旭彥也出席慰問。

(中時 )