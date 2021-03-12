AZ疫苗效益大於風險。（指揮中心提供）

AZ疫苗開打後，歐洲部分地區因傳出嚴重血栓問題，至少10國暫時停止AZ疫苗的接種，亞洲地區的泰國也為此跟進。台灣預計下周三就能完成AZ疫苗最後一項檢驗，待貼標籤、完成運送，再過3、4天就能準備就緒，開打的時間則待指揮官確定。面對中央流行疫情指揮中心今表示，未來幾天會持續觀察歐盟的狀況，看看是否有新的證據說明疫苗會導致血栓事件。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，血栓事件較常見的是深部靜脈栓塞(DVT)及肺栓塞(PE)，雖不是疫苗已知的副作用，但都常規列在監測項目。不管是DVT或PE，在西方國家都是遠較亞洲常見的疾病，西方國家的醫院天天可見，是醫學上著名的黃種人和西方人體質的明顯差異之一。

羅一鈞表示，沒疫苗的情況下，血栓事件在台一年的發生率是萬分之1.59、韓國是萬分之1.38、香港是萬分之1.99，西方人則是我們的5-10倍，可達千分之1-2。從歐盟和英國打疫苗通報血栓事件數來看，不管是英國970萬分之33件（百萬分之3），或是歐盟500萬分之30件（百萬分之6），都未超過背景值。丹麥就算不打疫苗，一年也會有140-280人出現血栓事件，該國緩打是預防性措施，歐洲藥品局認為接種的利大於弊，仍建議持續接種。

面對歐洲多國緩打，羅一鈞表示，未來幾天，指揮中心會持續觀察，看看是否有新證據說明疫苗會導致血栓事件。目前的風險評估認為，不要急著去認為疫苗有問題，要用科學的證據來看。除非有很特殊的狀況，真的認為有關係，否則我們還是照著我們的步驟來做。對於是否會建議心血管疾病者先不打？他表示，感染到病毒反而可能加重血栓疾病，接下來還會觀察，若有關聯性就會提到專家會議作討論。

指揮官陳時中今早在立院指出，首批11.7萬劑AZ疫苗預計在下周三完成最後一項無菌的檢驗。發言人莊人祥說，檢驗完之後，還要貼標籤，再利用一些時間運送，至少還要3、4天以上，才能讓一切就緒，開打的時間則需要指揮官確定。目前醫護人員大約有3、4成左右的人願意接種，沒有拒打、緩打現象，若有類似的狀況，指揮官和行政院長也說過，他們也會出來打。

(中時 )