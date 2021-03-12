台灣與帛琉洽談旅遊泡泡，旅遊、航空業者已準備好4月起飛航帛琉，今傳出雙方討論的條件，包括旅客須半年無出國史、2個月無居家隔離或居家檢疫等，對次交通部觀光局表示無法證實，一切還在討論中。

根據《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心邀集交通部、外交部開會討論旅遊泡泡，為降低防疫破口風險，旅客須6個月內沒出國史、沒居家隔離或居家檢疫及無染疫等紀錄。帛琉則列出指定景點、飯店與餐廳，供旅行社安排行程。

至於旅遊業者爭取的返國不再隔離，疫情指揮中心傾向同意，但仍須接受採檢。

觀光局表示，4月開放是雙方努力的目標，但相關細節還要由外交部、疫情指揮中心等，與帛琉討論定案為準。

有旅遊業者透露，旅遊泡泡拖這麼久的原因，是因為疫情指揮中心太擔心，帛琉的疫苗施打進度領先台灣，到下個月施打率可以到5成，對方並不怕台灣人過去，反而是我方擔心出現防疫破口，無論是把病毒帶進去或把病毒帶回來，對防疫神話都是重傷害。

(中時 )