澎湖、馬祖、金門旅遊旺季即將展開，延續去年的國旅熱潮，2021年離島旺季卡位戰提前開跑囉！面對即將來到的離島旅遊旺季，立榮假期總代理長汎旅行社趁勢推出最後一波早鳥優惠，澎湖花火節（4／22~6／28）「兩天一夜機加酒$3,888元起」、馬祖藍眼淚（4月~9月）「兩天一夜機加酒$4,988元起」、金門星光節（3／28~5／30）「兩天一夜機加酒$3,927元起」，限量促銷、售完為止。

立榮航空、長汎旅行社聯手打造的「立榮假期」旅遊平台，可以立刻搜出最划算的機＋酒價格，省去以往等候人工作業的時間，也能即時掌握機位與訂房狀況。

今年甫接手立榮假期總代理的長汎旅行社表示：「立榮航空為國內線航點最完整、班次最密集的航班公司，除了本島往返澎湖、金門及台東外，也是國內唯一飛航馬祖的航空公司，長汎旅行社接手立榮假期總代理後，依照立榮航空的優勢，為旅客量身打造立榮假期全新平台。透過立榮假期網站預訂旅遊元件，一出機場就能領車，也能加購特色體驗行程，不論是出海賞花火、手做人氣糕點等創新體驗，都能讓您擺脫一成不變的玩法。」

今年各離島旅遊亮點一樣精采可期，眾所矚目的「澎湖花火節」繼去年復仇者聯盟主題後，今年更首度與通訊軟體Line聯名，Line Friends人氣角色熊大、兔兔等將化身絢爛的煙火躍上天際；聞名世界的「馬祖藍眼淚」季節即將到來，許多「追淚人」早在年初就訂妥行程，深怕錯過海上銀河的夢幻美景。

此外，2021台灣燈會首度移師離島金門，旅客可以在傳統聚落欣賞由燈藝師精心打造的71座燈座，享受一場絕無僅有的藝術饗宴。別再猶豫了，立榮假期提供您旺季來臨前，最後一波超值早鳥優惠。

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