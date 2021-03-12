嘉義市加害女同學與同學在群組對話，疑似以針筒注射到水壺對另一女同學下毒。（被害人母親提供）

嘉義市一名國二女學生不滿同班女同學，竟聯合另外3名同學，使用針筒將硼砂水3度灌入女同學的水壺中，導致本就體虛的受害女學生三個月內爆瘦8公斤，去年底校方獲報介入調查後，涉嫌下手的女同學卻火速轉學。受害同學母親更控訴，下手女學生轉學後，還大言不慚向新同學說，「反正我未滿18歲不會有罪，她也沒死」，讓被害者母親難以接受。

據了解，事件導火線為2020年10月，受害女同學因鉛筆盒被加害女同學推落，遂轉告老師，導致對方心生不滿，便夥同3位同學透過群組討論恐怖計畫，由加害的女同學主導整起案件，不僅上網購買硼砂，還趁著體育課或戶外課時，將硼砂加水稀釋，使用針管灌入被害女的水壺中，心思縝密的躲在一旁確認是否喝下，以及喝下後的反應，初步了解，被害女學生至少喝下三次「加料」的水。

加害女學生在群組討論計畫內容。（被害人母親提供）

加害女同學與同夥在群組中熱烈討論如何下毒女學生。（被害人母親提供）

嘉義市教育處長林立生表示，本案經學校調查屬實，學校依校安事件通報教育處，並啟動輔導機制。嘉義市學生輔導諮商中心也會提供專業輔導，希望與學校、家庭及社會共同努力導正孩子的偏差行為。

被害者母親不滿寶貝女兒被如此對待，氣憤的控訴，對方下毒後，竟然還跟同學在群組討論「吃1個月一定會有問題」、「去參加她的喪禮」，因事隔3個月，她帶女兒就醫，也驗不出結果，女兒自小就體弱，至今已暴瘦8公斤。

被害者母親表示，學校調處期間，她選擇原諒3名把風同學，但下手女同學卻沒有真心悔悟。更誇張的是，加害女學生在下手前，已先查詢過飲用硼砂水所帶來的後果，事件爆發後更火速轉學，甚至向同夥以及新同學侃侃而談，「我從小害死人，長大不得了」、「反正我還沒18歲，法律不會判罪，而她也沒死」等語。

母親獲悉對方的說法後，難掩悲憤，才選擇報警處理，並強調不接受和解，絕不姑息養奸。目前加害女同學依殺人未遂移送少年法庭，全案審理中。

(中時新聞網)