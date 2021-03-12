《全面屍控》X《英雄本色》聯動出擊

在1986年所推出，由吳宇森執導、周潤發領銜主演的香港動作片《英雄本色》，不但開創了香港英雄片之先河，劇中角色小馬哥更是成了家喻戶曉的超級英雄。而在Coolplay所代理，以喪屍為題材的末日生存手遊《全面屍控》裡，急需小馬哥回來帶領大家，共同抵抗喪屍的侵略，保衛家園。《全面屍控》與《英雄本色》聯動活動今（12）日於台港澳、韓國、東南亞展開（聯動時間3/12－4/11），事先聯動活動預註冊人數已突破200萬，足見35年之後，小馬哥風采魅力依舊不減。

《全面屍控》X《英雄本色》亞太限定聯動三部曲

小馬哥在電影《英雄本色》中，雙槍在手為兄弟、為情義，奮勇殺敵的形象，相信對許多六、七年級生來說，是段極美好的回憶，在3/12－4/11這段活動期間中，透過《全面屍控》X《英雄本色》的聯動活動，在楓林閣槍戰副本中，重現小馬哥的英勇身影。

楓林閣槍戰副本，等你來挑戰。(圖/遊戲公司提供)

首部曲：江湖道義

玩家於活動期間，在遊戲進行各種行為，像是消耗「抗喪寧」、採集資源、使用加速道具、攻打喪屍或是進行探索等等，都有機會可以獲得小馬哥的子彈跟墨鏡。有這兩項道具，就可以進行接下來的兩個活動喔！

各項行動都有機會獲得小馬哥的子彈跟墨鏡。(圖/遊戲公司提供)

二部曲：小馬哥的贈禮

玩家透過各種方式所取得的「小馬哥的墨鏡」，可以在「小馬哥的贈禮」活動當中，兌換各式獎勵，有市政廳造型「幸福老城寨」、史詩級英雄碎片、史詩級搜尋地圖、加速道具、各種資源，當然也可以兌換「小馬哥的子彈」，讓小馬哥毫無後顧之憂的對抗喪屍！

利用小馬哥墨鏡可換取許多贈禮！(圖/遊戲公司提供)

三部曲：英雄本色

當玩家取得足夠的「小馬哥的子彈」後，便可以進行「英雄本色」的活動挑戰，在這裡只要成功抵禦感染者的侵襲後，便可以獲得該等級相對應的獎勵，像是經驗書、史詩級技能書、加速道具、英雄碎片、市政廳造型「幸福老城寨」等等，應有盡有。隨著抵禦成功的次數越多，上陣的被感染者就越強，當然獎勵也就越來越好！在這個活動當中，非常有趣的一點是，玩家可以自己手動操作小馬哥開槍，也可以長按射擊鍵，讓小馬哥雙槍連擊，或者是讓系統自動開槍，不同的射擊模式可以感受到不同的射擊快感。

有子彈後可盡情挑戰喪屍。(圖/遊戲公司提供)

回來做大哥 再戰江湖爭高下

在《英雄本色》小馬哥的號召之下，《全面屍控》祭出許多活動、優惠，所以不論是新玩家還是舊玩家，趕快登入遊戲，建立聯盟發展勢力，準備再戰江湖吧！本次聯動活動，除了許多有趣的活動之外，還有專屬頭框、市政廳外觀，甚至最優惠的酒類詢價平台《加佳酒》也為這次《全面屍控》x《英雄本色》全新版本，特別推出「大哥的酒」系列專題活動，活動期間新會員於遊戲中創角，將會天天抽出一名大哥，可以獲得最大哥的葡萄酒－托瑪侯爵高希霸雪茄聯名珍藏紅酒，而且獎品還會刻上「玩家的名字」，讓這項獎品變得十分有紀念價值！

《加佳酒》因應本次改版推出「大哥的酒」。(圖/遊戲公司提供)

《全面屍控》獨特題材 經典玩法

《全面屍控》是一款以末日喪屍為題材的策略手遊，玩家必須在基地之內抵禦被感染者的侵襲，同時還得提升基地的各項建築物等級，生產訓練更高端的士兵，以及研發高級技術，才有辦法在大地圖上掃蕩喪屍、解救那些還沒被感染的倖存者。

面對喪屍當然不可能單打獨鬥，所以玩家一方面要培養自己的英雄角色，同時也得成立或者加入聯盟，才能集結大家的力量，在大地圖上面挑戰等級更高的感染者，以便獲得更豐厚的資源，拓展勢力範圍，在末日之中建立起自己的霸業。另外，官方經常不定期舉辦各式各樣的活動，玩家們請一定要密切鎖定官網及官方粉絲頁！

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