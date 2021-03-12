由魔方數位代理的超大型沙盤SLG＋RTS手遊《征服紀元》，今（12）日正式啟動台港澳事前登錄及雙平台預註冊活動，並搶先公開遊戲特色內容，讓玩家一睹為快。參與事前登錄除了可領取6星傳說級英雄，還有機會獲得iPhone、Switch及藍牙耳機等豐厚獎勵，邀請玩家加入《征服紀元》開創自己的帝國神話！

全新玩法SLG+RTS 獨創專屬部隊

《征服紀元》是一款次世代3D大型即時策略手遊，採用Unity 3D引擎打造，且運用高精度建模，實現晝夜交替，為玩家帶來炮火交加、硝煙彌漫的戰場體驗。其中更巧妙融合SLG、RTS等兩種玩法精髓，部隊行軍不受士氣限制，自由開打，還能即時操作軍隊。

遊戲擁有跌宕起伏的沉浸式劇情，玩家可通過解鎖地圖收集線索，慢慢推進劇情，這在一定程度上緩解「城邦解放戰」所帶來的高度緊張感。而獨創的「兵種體系」更是一大亮點，除了高度還原世界知名文明，玩家還能培養專屬兵種，包含長工兵、法蘭西騎兵、日本武士、馬穆魯克、西班牙征服者等近十幾種兵種，讓攻城掠地事半功倍！超大型沙盤戰場，帝國即可隨時開戰，征服所有不服！

還原真實史詩戰役

獨創兵種體系 培養專屬兵種

事前登錄開跑 預約即送最強6星英雄

《征服紀元》事前登錄活動即日起正式開跑，凡參加活動玩家皆可獲得6星英雄自選包，隨著參與人數增加，還能解鎖海量寶石、招募道具等多重獎勵，還有機會抽到iPhone、Switch或藍牙耳機等超值好禮！此外，成功邀請好友加入預約活動，還能得到海量遊戲道具，讓玩家在遊戲初期就快人一步。趕緊呼朋引伴，建立屬於你們的帝國！

預約即送6星傳說級英雄

事前登錄預約獎勵

《征服紀元》期待與您踏上征程，還有更多最新活動以好康福利等相關資訊，歡迎隨時關注官方社群網站，與您相遇是最美好的期待！

(科技)