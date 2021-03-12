促轉會認定國民黨政治檔案通報不實，於今天發函請國民黨儘速通報檔案，並將依促轉條例規定處以罰鍰。

促轉會指出，關於該會依促轉條例主動調查政黨持有政治檔案之相關進度，目前最新掌握國民黨尚持有海外工作會、文化工作會、社會工作會、大陸工作會等單位之檔案目錄至少數千筆，皆為國民黨此前未曾通報之檔案，其中包括四大類型之檔案如下：

1.重大案件。如：陳文成命案；警總清音小組各次會議紀錄 （含陳文成事件討論案）；對匪鬥爭專卷－鄭自才、黃文雄在美謀刺案。

2.有關特定人士之檔案。如：台獨份子專卷（含彭明敏、黃文雄）；對匪鬥爭專卷-台獨相關（含彭明敏案）；日本各小組會議紀錄及報告（含李鴻禧言論案）。

3.有關海外台獨人士及留學生情報之檔案。如：海外台獨人士情報；留學生專卷（美、加、歐、日）；打擊台獨份子活動專卷。

4.有關入出境返國之檔案。如：涉嫌台獨份子申請探親案；涉嫌台獨、左傾份子申請家屬出國案；列管禁止入境個人資料；體育、演藝團體出國審查會議紀錄。

此外，亦包含國民黨於威權統治時期對各產業、農漁業、宗教、社運、通訊與航運等各層面進行社會控制之檔案，以及參與政府情治機關運作書刊查禁、影視審查與媒體控制之相關檔案。

促轉會強調，審定政黨持有之政治檔案為促轉條例明定之促轉會職責，促轉會成立後即積極調查相關政黨持有政治檔案的情形，並要求通報。

促轉會表示，107年10月，國民黨向促轉會通報之四萬多筆檔案多屬已公開者，後經促轉會審定為政治檔案者約四千餘筆。促轉會後續調查發現，國民黨疑似有未通報的情形，故促轉會於109年7月函請國民黨補正通報，惟國民黨函復「並無其餘檔案可通報」。今（110）年1月，促轉會再度函請國民黨補正通報各工作會之檔案，惟國民黨再度函復「並無其餘檔案可通報」。因此促轉會認定國民黨通報不實，涉嫌隱匿檔案

促轉會表示，前述所列舉之檔案僅為冰山一角，卻顯示國民黨黨務組織如何參與政府運作，透過在海外與國內進行情報蒐集與控制，以確保威權統治與戒嚴體制的穩固，相關檔案屬於政黨持有且應向本會通報之政治檔案。

促轉會強調，針對國民黨通報不實，涉及違反促轉條例第16條第1項之情形，將依同條第6項及「違反促進轉型正義條例規定裁罰基準」處以罰鍰。促轉會已於今日函請國民黨陳述意見，亦再次提醒國民黨相關規定，如對政治檔案以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，依促轉條例第19條將負有刑責，並呼籲國民黨應儘速通報檔案。

(中時 )