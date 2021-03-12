瑞原國小學童跟著資深樹藝師李佩蓉腳步，一步一步將樹苗種植在泥洞中。（黃婉婷攝）

桃園市長鄭文燦也到場頒發感謝狀，謝謝台積電展現科技實力的同時，也關心環境發展。（黃婉婷攝）

今天是植樹節，台積電慈善基金會發起台灣4座城市連線植樹活動，桃市共獲贈1萬5000顆樹苗，植樹示範點選在平鎮運動公園，現場邀集資深樹藝師，帶著瑞原國小學童一同種下40顆樹苗，期能增加地方綠覆率，桃園市長鄭文燦指出，期許桃園能成為治標生態城市，目標3年內在市內公有空間種植61顆樹，美化市容。

平鎮運動公園為共融式親子休憩公園，內部營造以樹林與綠地為主，富含探索自然環境的意涵，因而被選為植樹點。今早植樹現場熱鬧非凡，25位國小學童擔任「種樹神手」，跟著資深樹藝師李佩蓉腳步，從翻土、掘泥洞做起，專注仔細將樹苗放置土中，再插上指標牌，大功告成。

台積電副總經理廖德堆表示，植樹計畫為得是重現土地生命力，秉持環境共生、熱愛土地精神，為永續環境獻出微薄貢獻，本次共提供桃市府1萬5000顆樹苗，樹種含括光臘樹、山櫻花、烏桕、黃連木及多棵台灣原生樹，具觀賞性也易於維護。

鄭文燦說，邀集師生齊種樹的意義非凡，小樹苗會長成大樹，相信孩子再訪公園時，將對土地有更多感動與回憶，台積電捐增的這些樹苗，市府將妥善規畫種植於其他公園，為土地增添美麗綠意。

鄭文燦指出，近期市府透過地理圖資系統、NDVI分析，已盤點出1529公頃的公有地空間，預計可種植約61萬棵樹木，未來將開放市民至石門苗圃、龜山苗圃領取樹苗，期今日活動能夠發揮拋磚引玉效果，鼓勵企業響應造林計畫，一同完成3年內種61萬棵樹木的目標。

(中時 )