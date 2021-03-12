日本衛生大臣12日表示，大東京地區新冠病毒新確診者數量，現正攀升中。而這也讓日本社會很憂心，因為大概一個多星期前，日政府才將緊急狀態延長過一次。這次計畫要等到21日才會解禁，但目前尚未得知是不是還會有變數。同時，因緊急狀態實施時間愈久，對日本經濟，社會等各層面也將帶來重大衝擊。

3日，日本政府才將大東京地區，原本預定7日就要結束的緊急狀態，再向後延長14天，就是21日才能解禁。但日本政府現在宣稱，因為每日新確診人數減少的不夠多，因為新變異病毒株帶來另一波威脅。

日本衛生大臣表示，在蒐集足夠資料後，再決定約有三分之一日人居住的大東京地區，現正實施的緊急狀態後勢。因為唯有新確診病例降到夠低，才能解除大東京的緊急狀態。

日本相關衛生專家也表示，若貿然解除大東京社交禁令，之前政府為防疫所做的全部努力，恐將化成烏有。

由於居酒屋與餐廳營業時間都被限縮，也的確將東京地區疫情給壓下去。但後遺症是，日本經濟被重傷，使得民眾不敢消費，許多人也找不到工作。

目前，每日新確診者數量，都在元月7日所創紀錄2,520例的十分之一左右。不過，與東京都知事先前所提出，每七天都比上個七天的新染疫者數，還要減少三成左右相比，這兩造之間相差甚遠。

東京都知事12日提醒，每日新確診人數減少數量已經鈍化，這表示要特別小心，新變種病毒株恐怕會再重新擴散。

自2月下旬以來，東京每7天平均新確診者，都一直在250位至300位中間排回降不下來。11日也已是連兩天，每日新確診者數目都超過300位。

在7月23日奧運就要復賽前夕，日本政府與東京地區均在壓抑疫情避免再度失控，同時，也擴大新冠疫苗接種率。

至於日本疫苗開打時間，一直遲至2月才開始。不過，由於疫苗數量短缺，使得從醫護人員先注射的接種時程，向前推進地非常緩慢。

迄今，日本已有約4.41萬位染疫者與8400位不幸疫歿者。

(時報資訊)