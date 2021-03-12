鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）今（12）日宣布，由於買方突然希望取消交易，董事會決議取消出售持有的(土界)顯示器產品公司所有股權計畫。夏普持有SDP約23.44％股份及24.55％的投票權，此交易案原訂15日完成出售。

夏普2月25日宣布，集團收到買方提議收購持有的SDP股份，董事會考量3點因素後決議出售。不過，由於買方突然希望終止收購，雖然公司基於穩定夏普合併財報考量，持續與買方協商出售持股，但最終仍決定取消出售計畫。

基於保密協議，夏普先前並未揭露股權出售對象及出售金額，僅表示對象並非集團關連方，原訂3月15日完成SDP股權出售，屆時將不再持有SDP股份。夏普表示，取消出售SDP持股對截至3月底的2020年會計年度合併財報沒有影響。

SDP近2年營運再度陷入虧損，截至去年3月的2019年會計年度合併營收為999.2億日圓、年增10.34％，營業虧損71.75億日圓、虧損較前年減少59.6％，稅後虧損196.42億日圓，虧損較前年減少31.01％。

此外，對於集團子公司康達智（Kantatsu）去年底爆出假帳疑雲，夏普成立調查委員會進行調查，今（12）日亦宣布已收到調查報告，雖基於保密協議而未公開內容，但將仔細針對缺失及建議，制定並執行詳細的改善預防計畫，今日亦將宣布對合併財報影響狀況。

(時報資訊)