諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax Inc）周四宣布，根據在英國進行的後期試驗，諾瓦瓦克斯研發的兩劑型新冠肺炎疫苗，在預防原始新冠狀病毒感染的防護力高達96%，這表示此款候選疫苖距離取得主管機關批准又更加接近一步。

受此激勵，諾瓦瓦克斯周四盤後股價飆漲22.95%，報230.70美元。在今年1月21日，當該公司宣布將開發新冠肺炎疫苗時，其股價還不到10美元。

諾瓦瓦克斯表示，在接種該疫苗的人群中沒有出現重症或致死病例，顯示此款疫苖可以有效遏阻已經出現的新變種病毒。

根據新冠狀病毒兩種病毒株的試驗數據，諾瓦瓦克斯疫苗對抗原始病毒的防護力達96%，對抗傳染性較高的英國變種病毒，其防護力達86%，使整體防護力達到90%。

在英國對15,000人進行試驗的最終分析結果，與該公司在今年1月發布的中期數據大致相符。

在南非進行的另一項規模較小的試驗中，志願者主要暴露於另一種更容易傳染的新變異病毒株，諾瓦瓦克斯疫苗在對抗南非變種病毒的有效率為55%，但仍可以完全預防重症發生。

諾瓦瓦克斯醫學長Filip Dubovsky表示，該疫苖在南非的表現顯示，在南非變種病毒猖獗的地區仍有採用的可能性。

此外，諾瓦瓦克斯也正在開發該疫苗的新配方，以防禦新出現的變種病毒，並計畫在今年第二季展開這些疫苗的臨床試驗。

諾瓦瓦克斯預期在4月初以前，取得在美國與墨西哥進行的30,000人試驗結果。

該公司計畫在印度血清研究所（Serum Institute of India）等8個製造據點生產這個兩劑型的疫苗，並已開始向歐洲、美國、英國與加拿大監管機構申請審批，預計將在第二季完成美國的申請。

如果美國監管機構認為英國的試驗數據足以供他們做出決定，諾瓦瓦克斯的疫苗最快可能5月就能獲得美國批准使用。該公司執行長本月初曾表示，如果美方堅持先看到美國的試驗數據，就可能還需要幾個月時間才能獲准使用。

(時報資訊)