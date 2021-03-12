政府規畫2025年再生能源發電占比20％，為推動地熱發展，轉動再生能源兆元商機。在經濟部能源局支持下，工研院攜手台灣中油公司於今(11)日簽署「台灣地熱區地下探勘技術深化及資訊交流合作意向書（MOU）」，工研院與台灣中油共同宣布，針對地下地質、地球物理、地球化學、鑽井及生產能力、地下地熱模型等技術，強化雙方科研能量。由於地熱開發成功與否受制於資源掌握高低，藉由工研院完整的評估技術及台灣中油的鑽井專業，雙強聯手為六大核心戰略產業「綠電及再生能源產業」挹注一支地熱生力軍。

全球為達成2050淨零碳排目標，企業對綠電需求與日俱增，帶動再生能源產業發展，根據美國能源資訊管理局(EIA)估計，與其他再生能源比較，2022年地熱發電平均發電成本?3.95美分/kWh，較風電及太陽光電價格更低。

經濟部能源局表示，政府訂定2025年再生能源發電占比20％目標，在地熱產業推動上，除了宜蘭清水地熱區的招商案，預計今年將進行第一階段商業運轉，下一階段目標則是新北市硫磺子坪地熱示範區招商案。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙表示，工研院是台灣唯一具地熱發電廠開發一條龍技術的研發機構，2018年協助業者於宜蘭清水建置300 kW地熱電廠，是我國地熱開發重新啟動後的第一座商轉電廠；另外，也進一步研發電廠智能化預診技術，降低電廠運維成本與提升電廠運轉效率，協助地熱產業升級。。

台灣中油表示，台灣中油參與地熱探勘可追溯至民國50、60年代，逐步建立起今日地熱探勘之基礎評估資料，2018年起在宜蘭仁澤土場地區，陸續完成4口地熱探井，預計今年再於土場鑽3口地熱探井，展現推動地熱能源決心。未來透過台灣中油與工研院互相分享專業技術與資訊，期能加速地熱開發與研究的發展與速度。

(時報資訊)