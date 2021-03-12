《商情》供應緊張 亞洲EDC創歷史新高 14:332021/03/12 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國寒冷天氣關閉了主要氯鹼廠，買家轉向尋找亞洲二氯乙烷EDC，以彌補美國的供應短缺，連帶影響亞洲市場貨源吃緊，在供應緊張提振下，亞洲現貨報價創下歷史新紀錄，單周大漲每噸50美元。 最新報價東南亞現貨報價漲至每噸700美元，較年初迄今漲幅逾30%，而遠東區EDC現貨行情來到每噸665美元，近一個月漲逾15%。(商品行情網) 《國際政治》全球第一位首腦 日菅義偉4月將與美拜登面對面 台灣權王－報價勁揚 台聚、華夏後市火 (時報資訊) #供應 #亞洲 #EDC #緊張 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美聯手日、印、澳制陸 專家沒信心 12:252021/03/12 國際 《半導體》群聯今年不淡 外資升目標價最高570元 12:512021/03/12 財經 《國際經濟》創新高 美國家庭財富達130.2兆美元 11:432021/03/12 財經 美日印澳將聯手建立稀土採購鏈 對抗中國主導地位 12:412021/03/12 財經 《港股》漲多回吐 恆指開高走低 10:352021/03/12 財經 頭條揭密》2個月總統對8年總書記 美中外交高層會談3個看點 04:352021/03/12 政治 美債風暴後 新興亞股相對出色 04:102021/03/12 投資理財 規格升級潮 虹冠電年出貨衝上百萬套 04:102021/03/12 證券．權證 權證星光大道－元大證券 緯穎 雲端需求暢旺 04:102021/03/12 證券．權證 《鋼鐵股》中鋼4月、Q2盤價續漲 預期鋼價仍具補漲空間 15:582021/03/12 財經 工商社論》兩岸有溝通有交流才能降低緊張態勢 04:102021/03/12 財經要聞 財經熱門新聞 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 - 財經 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 - 財經 - 中央社 中鋼4月盤價 挑戰十連漲 - 財經要聞 - 工商時報 美債殖利率又陡升、陸祭反壟斷 港股收盤重挫640點 - 財經 房地合一稅2.0 政院拍板！打炒房 重拳揮向預售屋 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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