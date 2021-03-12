由於美國寒冷天氣關閉了主要氯鹼廠，買家轉向尋找亞洲二氯乙烷EDC，以彌補美國的供應短缺，連帶影響亞洲市場貨源吃緊，在供應緊張提振下，亞洲現貨報價創下歷史新紀錄，單周大漲每噸50美元。

最新報價東南亞現貨報價漲至每噸700美元，較年初迄今漲幅逾30%，而遠東區EDC現貨行情來到每噸665美元，近一個月漲逾15%。(商品行情網)

(時報資訊)