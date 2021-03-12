頭份市公所準備野餐墊送給報名前1百名的民眾。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠希望透過大型野餐會將客家天穿日文化精神傳承給年輩客家人。（謝明俊攝）

頭份市公所為了強化年輕輩對客家「天穿日」文化傳統了解，透過邀請大家一起來野餐，將客家日的精神傳承下去，頭份市這項「大手牽小手 共下野餐去」活動，將在3月20日在頭份運動公園羅馬廣場舉行，頭份市長羅雪珠歡迎全家老少一同參與，現場並安排熱鬧節目，讓親子同樂。

傳統客家人是以每年農曆正月20日為「天穿日」，讓大家在這一天能夠好好的休息，以備未來繁重的農務工作，昔日客家人在天穿日當天，不僅不能下田工作，必須在家休息，同時更要吃煎年糕，以示補天穿，延申下來，頭份市公所藉由舉辦大型野餐會，來提醒年輕輩客家人有關客家天穿日的傳統文化精神。

頭份市公所舉辦「大手牽小手 共下野餐去」大型野餐會，會準備1百分茶葉造型的野餐墊，給報名成功的前1百位民眾，活動當天，請這100位民眾將野餐墊帶到活動現場鋪起來，將公園變成大型曬茶場，呈現頭份茶區風貌，想要獲得野餐墊的民眾可從3月16日上午9點開始上網報名，額滿截止。

由於今年受疫情影響，加上天穿日正逢客家人掃墓熱時，因此，頭份市長羅雪珠決定將野餐會日期延後舉行，活動選在頭份運動公園中央的羅馬廣場舉行，活動當天，現場安排許多表演節目，有幼兒頻道節目主持人Kiwi姐姐帶領小朋友們帶動唱，還有好玩的劇團帶來年的故事劇表演，米司特樂團溫暖歌聲，以及頭份國中管樂社精彩演出等。

為了防疫考量，活動中主辦單位不提供飲食，須由參加民眾自備，不過，現場備有5個特色在地攤位，提供客家米食、咖啡、果汁飲等，羅雪珠歡迎所有民眾都可以扶老攜幼前來參加。

(中時 )