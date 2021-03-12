頭份市公所為了強化年輕輩對客家「天穿日」文化傳統了解，透過邀請大家一起來野餐，將客家日的精神傳承下去，頭份市這項「大手牽小手 共下野餐去」活動，將在3月20日在頭份運動公園羅馬廣場舉行，頭份市長羅雪珠歡迎全家老少一同參與，現場並安排熱鬧節目，讓親子同樂。
傳統客家人是以每年農曆正月20日為「天穿日」，讓大家在這一天能夠好好的休息，以備未來繁重的農務工作，昔日客家人在天穿日當天，不僅不能下田工作，必須在家休息，同時更要吃煎年糕，以示補天穿，延申下來，頭份市公所藉由舉辦大型野餐會，來提醒年輕輩客家人有關客家天穿日的傳統文化精神。
頭份市公所舉辦「大手牽小手 共下野餐去」大型野餐會，會準備1百分茶葉造型的野餐墊，給報名成功的前1百位民眾，活動當天，請這100位民眾將野餐墊帶到活動現場鋪起來，將公園變成大型曬茶場，呈現頭份茶區風貌，想要獲得野餐墊的民眾可從3月16日上午9點開始上網報名，額滿截止。
由於今年受疫情影響，加上天穿日正逢客家人掃墓熱時，因此，頭份市長羅雪珠決定將野餐會日期延後舉行，活動選在頭份運動公園中央的羅馬廣場舉行，活動當天，現場安排許多表演節目，有幼兒頻道節目主持人Kiwi姐姐帶領小朋友們帶動唱，還有好玩的劇團帶來年的故事劇表演，米司特樂團溫暖歌聲，以及頭份國中管樂社精彩演出等。
為了防疫考量，活動中主辦單位不提供飲食，須由參加民眾自備，不過，現場備有5個特色在地攤位，提供客家米食、咖啡、果汁飲等，羅雪珠歡迎所有民眾都可以扶老攜幼前來參加。
(中時 )
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