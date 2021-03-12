嘉義市1名國二學生在同學水壺注入稀釋的硼砂「毒害」同學，受害學生家長不滿少年法庭法官促雙方3萬元和解，嘉義地院12日發布新聞表示，此少年的罪證未構成殺人未遂罪，但確實不當，已裁定保護處分，3萬元是少年家屬提出能負擔的金額，不是法官提出。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示，此少年事件經法院調查後，認為依現有證據並不足以認定少年的行為已符合殺人未遂的要件，法官當庭也向被害人解釋。

但依《少年事件處理法》認定少年觸犯傷害未遂的「曝險行為」，意即法律不允許的行為，故仍對少年裁定保護處分，日後將交由少年保護官輔導。

洪裕翔表示，至於和解的部分，是法官詢問被害人可以接受的金額後，少年家屬表示只能負擔3萬元，因而3萬元的金額並非法官提出。

經法官勸諭雙方後，少年家屬雖有提高和解金額，但差距過大而破局，法官當庭告知被害人雖然和解不成，日後被害人仍可對加害人求償。

(中時 )